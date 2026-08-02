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Haberler Haberler TUS 2. dönem ne zaman? Sınav ve sonuç açıklama takvimi netleşti

TUS 2. dönem ne zaman? Sınav ve sonuç açıklama takvimi netleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) için geri sayım başladı. Başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından sınava hazırlanan doktor adayları arama motorlarında "2026 TUS 2. dönem sınavı ne zaman?", "TUS 2. dönem sonuçları hangi tarihte açıklanacak?", "TUS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM takvimi ile 2026 TUS 2. dönem sınav tarihi, saat bilgisi ve sonuç açıklanma günü...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 14:56
TUS 2. dönem ne zaman? Sınav ve sonuç açıklama takvimi netleşti

Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için katıldığı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) için beklenen gün yaklaşıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi doğrultusunda 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan sınav için adaylar son hazırlıklarını sürdürüyor. Sınava kısa bir süre kala hekim adayları arama motorlarında "2026 TUS 2. dönem ne zaman yapılacak?", "TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?", "TUS sınav yerleri belgesi ne zaman çıkar?" ve "STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınav tarihi" başlıklarını yoğun şekilde araştırmaya başladı. İşte ÖSYM takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem sınav tarihi, sonuç günü ve tüm detaylar...

2026 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2026-TUS 2. Dönem sınavı 23 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Aynı gün Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) da eş zamanlı olarak uygulanacak.

Sınav oturumları şu şekildedir:

  • Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT): Saat 10.15'te başlayacak.
  • Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT): Saat 14.45'te başlayacak.

TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav maratonunun ardından Temel ve Klinik Bilimler testlerini tamamlayan adayların merakla beklediği sonuç tarihi de belli oldu. ÖSYM takvimine göre 2026 TUS 2. Dönem sonuçları 17 Eylül 2026 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecekler.

TUS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

TUS 2. dönem sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılmaktadır. Sınav yerlerinin belirtildiği giriş belgeleri yayımlandığında adaylar ais.osym.gov.tr adresinden belgelerini edinebilecekler.

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