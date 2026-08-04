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Haberler Haberler En güncel haberler, videolar, foto galeriler ve canlı skorlar cebinizde: Fotomaç App spor tutkunlarını bir araya getiriyor!

En güncel haberler, videolar, foto galeriler ve canlı skorlar cebinizde: Fotomaç App spor tutkunlarını bir araya getiriyor!

Takımınızın en sıcak transfer gelişmelerinden anında haberdar olmak, manşetleri ilk siz okumak ve canlı maç sonuçlarını anbean takip etmek mi istiyorsunuz? Türkiye’nin 1 numaralı spor sitesi Fotomaç'ın mobil uygulaması, spor heyecanını cebinize de taşıyor! İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 19:53
En güncel haberler, videolar, foto galeriler ve canlı skorlar cebinizde: Fotomaç App spor tutkunlarını bir araya getiriyor!

Türkiye'nin 1 numaralı ve günün 24 saati yaşayan dinamik spor platformu olan Fotomaç, zengin içerikli mobil uygulaması ile cebinizde! Hızı, yenilikçi tasarımı ve kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkan akıllı telefon uygulaması spor tutkunlarına benzersiz bir dijital deneyim sunuyor.

Süper Lig'den Avrupa liglerine, kulüplerin iç dünyasından en özel transfer haberlerine kadar geniş bir içerik ağı sunan uygulama, spor takibini parmaklarınızın ucuna getiriyor. Artık gazete manşetlerine ulaşmak, özel köşe yazılarını okumak ve iddaa dünyasından analizleri incelemek çok daha kolay.

FOTOMAÇ APP'TE BAŞKA NELER VAR?

Fotomaç App, taraftarların tüm spor ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılıyor... İşte uygulama üzerinden ulaşabileceğiniz öne çıkan özellikler:

Anında Transfer ve Son Dakika Bildirimleri: Futbol dünyasında yaşanan sıcak gelişmeler, resmi imzalar ve transfer iddiaları sıcağı sıcağına anlık bildirimlerle cebinizde.

Günlük Gazete Manşetleri ve Köşe Yazıları: Fotomaç Gazetesi'nin e-gazete sayfalarına, birinci sayfa manşetlerine ve usta yazarların günlük analizlerine kolayca ulaşın.

Canlı Skor ve Detaylı Maç İstatistikleri: Süper Lig başta olmak üzere tüm dünya liglerindeki karşılaşmaların canlı skor takibi, kadrolar ve maç içi istatistikleri.

Özel Video Röportajlar ve Foto Galeriler: Saha kenarından görüntüler, basın toplantıları, maç sonrası değerlendirmeler ve en renkli taraftar foto galerileri.

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Spor medyasının güvenilirliğini dijital çağın hızıyla buluşturan Fotomaç uygulamasıyla takımınızı her an, her yerde adım adım takip edebilirsiniz.

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