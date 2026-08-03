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Haberler Haberler Borsa saat kaçta açılıyor? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

Borsa saat kaçta açılıyor? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

3 Ağustos 2026 Pazartesi haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar Borsa İstanbul'un açılış saatlerine kilitlendi. BİST 100 endeksinde emir toplama, açılış ve sürekli işlem saatlerine dair güncel detaylar haberimizde.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 08:53
Borsa saat kaçta açılıyor? Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

Yatırımcılar ve finans piyasalarını takip eden vatandaşlar, haftanın ilk işlem günü olan 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul'un (BİST) açılış ve kapanış saatlerini sorgulamaya devam ediyor. Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlemler resmi tatiller hariç hafta içi her gün sabahın ilk saatlerinde başlayan açılış seansı ile devreye giriyor.

BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda sürekli işlem yöntemi sabah 10.00 itibarıyla başlıyor. Yatırımcılar 09.40 - 09.55 saatleri arasında emirlerini sisteme iletebiliyor, saat 10.00'dan itibaren ise işlemler anlık eşleşmelerle kesintisiz olarak 18.00'e kadar devam ediyor. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ise işlemler 09.20 ve 09.30 seanslarıyla daha erken saatte açılıyor.

BORSA HAFTA SONU VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Borsa İstanbul cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatil günlerinde kapalıdır. Hafta sonunun ardından ilk seans 3 Ağustos Pazartesi sabahı 09.40 emir toplama ve 10.00 sürekli işlem başlangıcı ile açılmaktadır.

Borsa İstanbul güncel seans takvimine göre işleyiş saatleri şu şekildedir:

  • 09.40 - 09.55: Açılış Seansı (Emir Toplama)
  • 09.55 - 10.00: Eşleşme Fiyatının Belirlenmesi
  • 10.00 - 18.00: Sürekli İşlem Yöntemi (Alım-Satım İşlemleri)
  • 18.00 - 18.01: Kapanış Seansı Başlangıcı
  • 18.01 - 18.05: Kapanış Emir Toplama
  • 18.05 - 18.07: Eşleşme / Fiyat Belirleme
  • 18.08 - 18.10: Kapanış Fiyatından Son İşlemler

BORSA NEDEN DÜŞÜŞTE?

Küresel Piyasalarda Risk İştahının Düşmesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına dair belirsizlikler ve küresel enflasyon baskıları küresel borsalarda temkinli bir havanın hâkim olmasına yol açıyor.

Küresel borsalarda (özellikle Asya ve ABD) teknoloji ve yarı iletken sektörleri öncülüğünde yaşanan kar realizasyonları, gelişmekte olan ülke piyasalarına da olumsuz yansıyor.

Jeopolitik ve Emtia Hareketliliği

Bölgedeki jeopolitik gerilimler ve zaman zaman petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar genel risk iştahını düşürerek yatırımcıların daha güvenli limanlara yönelmesine neden oluyor.

İç Piyasa ve Teknik Etkenler

İç piyasada yüksek seyreden faiz oranları, mevduat ve para piyasası fonları gibi risksiz getiri sağlayan araçları borsa karşısında cazip bir alternatif haline getirmeye devam ediyor.

Endeksin kritik direnç seviyelerine yaklaşmasının ardından yatırımcıların kar satışlarına geçmesi ve teknik destek seviyelerinin kırılmasıyla satışların hızlanması etkili oluyor.

Şirket bilançolarının açıklandığı bu dönemde, mali tablolarına ilişkin beklentilerin altında kalan hisselerdeki hisse bazlı geri çekilmeler ana endeks üzerinde baskı yaratıyor.

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