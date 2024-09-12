TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ | Hatay TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? 12 Eylül 2024 isim listesi

TOKİ Hatay deprem konutları kura çekimi 12 Eylül 2024 Perşembe günü saat 11.00'de başladı. Kura ile birlikte Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 519 deprem konutu hak sahiplerine teslim edildi. Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden ilan edildi. Peki, Hatay TOKİ kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde...

TOKİ DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD), 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan konutların hak sahipleriyle buluşturulması için 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni' gerçekleştirildi.

AFAD Başkanı Okay Memiş'in ev sahipliğinde düzenlenen törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur ve milletvekilleri katıldı.

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HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi sonrası kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinde yer alan AFAD sayfası üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) ilan edilecek.