Ceferin ile buluşma

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İsviçre'de bir araya geldi. UEFA'nın Nyon'daki merkez binasında gerçekleşen görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Üye Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic de yer aldı. Ülkemizin İtalya ile ortaklık çerçevesinde ev sahipliği yapacağı EURO 2032 ve yine ülkemizde oynanacak olan 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ile 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne dair yapılan hazırlıkların son durumunun değerlendirildiği toplantıda, TFF ve UEFA'nın iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda önümüzdeki hafta Fransa'nın Cannes şehrinde tekrar bir araya gelmek üzere randevulaşıldı.

MİLLİ FORMA HEDİYE

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile buluşan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, görüşme sonrası A Milli Futbol Takımımızın formasını hediye etti. Aleksander Ceferin de Başkan Hacıosmanoğlu'na ziyaretin anısına hazırlanan bir flama sundu.