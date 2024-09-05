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KYK yurt yedek nedir, ne demek? | KYK yedek kayıt başvurusu ne zaman, sıra ne zaman gelir?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Üniversite kazanıp da KYK yurdunda kalacak olan öğrencilerin konumları netleşti. Başvuru sonuç ekranında KYK yedek ibaresini gören öğrenciler ise KYK yurt yedek nedir, ne demek? sorgusu yapıyor. Peki, KYK yedek kayıt başvurusu ne zaman, sıra ne zaman gelir? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 15:35
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KYK yurt yedek nedir, ne demek? | KYK yedek kayıt başvurusu ne zaman, sıra ne zaman gelir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenen KYK yurt başvuru sonuçları belli oldu. Sonuçlarını sorgulayan ve "yedek" olduğunu görüntüleyen öğrenciler ise KYK yurt yedek nedir, ne demek? KYK yedek kayıt başvurusu ne zaman, sıra ne zaman gelir? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Güncel bilgileri ve merak edilenleri sizler için derledik.

KYK YURT YEDEK NE DEMEK?

Yurt yedek öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor.

Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek.

KYK YEDEKLER NE YAPACAK?

KYK yedekte kalan öğrenciler için Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

Pazartesi ve perşembe günleri yedek yerleştirmeler devam edecek.

GSB yurt başvurusu yapan öğrencilerin sonuçları, e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebileceğini belirten Bak, şunları kaydetti:

"Başvuruları 20 Ağustos ile 24 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşen yurt yerleştirme sürecimizin ilk aşaması tamamlandı. Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki yurda yerleştirildiler. 81 ilde bakanlığımıza bağlı 857 yurt binasında, 987 bin kapasitemiz bulunmakta. İlk aşamada, yüzde 88'lik bir yerleştirme oranı yakalayarak yeni bir rekora imza attık. Bu oran ilerleyen günlerde artacaktır."

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