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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Resmi tatillerde kargo şirketlerinin çalışıp çalışmadığına arama motorlarında araştırmalar yapılıyor... Peki, 30 Ağustos 2024 Cuma günü Zafer Bayramı’nda kargolar açık mı? Yanıtı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2024 Cuma 10:57
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BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI? 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

Kargo alımı veya teslimatı yapacak olanlar, bugün kargoların açık olup olmadığı sorusuna yanıt arıyor... Peki, 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? İşte yanıtı...

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargo şirketlerinin şubeleri resmi tatillerde kapalı konumda oluyor. Bu nedenle 30 Ağustos 2024 Cuma günü kargo şubelerine yeni kargo teslimatı yapılamayacak. Ancak bazı özel kargo şirketleri yeni ürün teslim almasa da halihazırda dağıtımda olan ürünlerinin dağıtımlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu nedenle kargoları dağıtımda olan kişilerin ilgili kargo firmasını arayarak 30 Ağustos'taki çalışma durumlarını öğrenebilirler. Ancak genel olarak birçok kargo firması hem alım hem dağıtım gerçekleştirmeyecek. Resmi tatilin sona ermesinin ardından kargo alım ve dağıtımları cumartesi günü devam edecek.

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