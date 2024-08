e-Devlet şifresi nasıl alınır? | e-Devlet giriş şifresi nereden alınır, kaç TL?

Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşlarına sunduğu kaliteli, hızlı ve kesintisiz hizmetlerden olan e-devlet kapısı, kamu kurumlarında yapılabilecek tüm işlemleri online ortamdan yapılmasına olanak sağlayan bir platform. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımız giriş için gerekli olan şifreyle ilgili olarak arama motorlarında E Devlet şifresi nasıl alırım? sorusunun cevaplarını merak ediyor. İşte e-devlet şifresi alma işlemi nasıl yapılır sorusu ve diğer tüm detaylar...

E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALIRIM?

e Devlet Kapısı'na giriş sağlayabilmek öncelikle https://www.turkiye.gov.tr/ adresine gitmelisiniz. Burada karşınıza 5 farklı yöntem çıkmaktadır.

-T.C. kimlik kartı ile giriş,

-e-Devlet şifresi ile giriş,

-Mobil imza ile giriş,

-Elektronik imza ile giriş(e-imza),

-İnternet bankacılığı ile giriş.

e-Devlet sistemine giriş işlemlerinde en çok tercih edilen giriş yöntemi E-Devlet şifresi ile giriştir. Bu şifreyi de kolaylıkla alabilirsiniz. İlk kez şifre alacaklar için internet üzerinden alınması mümkün olmayan şifre PTT şubelerinden gerçekleştirilmektedir. Size en yakın PTT şubesine giderek e Devlet şifresi almak istiyorum dediğinizde 5 TL karşılığında e Devlet şifresi temin edebilirsiniz. Bu şifre bireysel olarak verilmektedir. Her vatandaş kendi e Devlet şifresini TC kimlik numarasının üzerinde yazdığı kimlik kartı ile alabilmektedir.

E DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, YENİSİNİ NASIL ALIRIM?

Eğer daha önce PTT şubelerinden şifre aldıysanız ve şifreyi unuttuysanız ise aşağıdaki işlemlerle yeniden şifre alabilirsiniz.

· Daha önceki girişlerinizde cep telefonu numaranızı https://www.turkiye.gov.tr/ 'ye girip kaydettiyseniz ve bu kaydı doğruladıysanız, PTT şubelerine gitmeden şifre oluşturabilirsiniz.

– Bunun için şifremi unuttum seçeneğini işaretleyin ve devam edin.

– Sonrasında sizden istenen bilgiler Kimlik Tipi, T.C. Kimlik No, Seri No, Cüzdan No, Yakınınıza ait T.C. Kimlik No. Bu bilgileri eksiksiz girdikten sonra sayfanın altında bulunan güvenlik kodunu da girip devam edin.

– Daha sonraki sayfada sizden istenen bilgiler anne adı, baba adı, kayıt no. Bilgileri girip yeniden devam edin.

– Sonra cep telefonu numaranız ile doğrulama kodu istenecektir.

– Tüm bu işlemlerden sonra yeniden şifre alabilirsiniz.

· Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

· Bu işlemlerle yeniden şifre alamıyorsanız PTT şubelerinden 4 TL karşılığında tekrar şifre alabilirsiniz.

E –DEVLET NEDİR?

e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

e-Devlet sistemine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir. Bu projenin sorumlusu Türksat'tır. Gerekli altyapının kurulması, devlet hizmetlerinde hem bilgi, hem iletişim, hem de kalite standartlarının belirlenmesinde bu kurum sorumludur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Dijital Dönüşüm Ofisi'ne verilmiştir.