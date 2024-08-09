2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SON DAKİKA: Geç başvuru süresi ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi!

SON DAKİKA - KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerine dair ÖSYM'den bir açıklama geldi. Duyuru, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden '2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim: Geç Başvuru Süresinin Uzatılması' başlığı ile yayımlandı. Peki, başvuru işlemleri neden uzatıldı? İşte yanıtı...

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI MI?

Konuyla ilgili ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'nın geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle 2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı için geç başvuru işlemleri 12 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir." denildi.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS Ortaöğretim yani lise sınavı 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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