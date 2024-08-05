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KİRA ARTIŞ ORANI AĞUSTOS SON DAKİKA | Ağustos 2024 kira zammı ne kadar oldu? - Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu bu yılın yedinci ayına ait yani Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Temmuz 2024 enflasyon oranının açıklanmasının ardından Ağustos ayı kira zammı da netleşti. Geçtiğimiz ay yüzde 25 zam sınırı kaldırılmıştı. Peki, Ağustos 2024 kira zammı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira zammı hesaplama detayları ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 10:04
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KİRA ARTIŞ ORANI AĞUSTOS SON DAKİKA | Ağustos 2024 kira zammı ne kadar oldu? - Enflasyona göre kira zammı hesaplama

KİRA ARTIŞ ORANI AĞUSTOS SON DAKİKA | Enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Ağustos ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2024 Ağustos ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ

Temmuz ayı enflasyonu belli oldu. Enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 3,23 artış kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'e geriledi.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla sona erdi. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kira artışlarında TÜFE verisi esas alınacaktır.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

  • Siz de mevcut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Nisan ayı kira artış tutarı: 750 TL

  • Nisanayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Nisan ayı kira artış tutarı: 1.250 TL

  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Nisan ayı kira artış tutarı: 1.750 TL

  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

Örnek konut kirası: 10.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Nisan ayı kira artış tutarı: 2.500 TL

  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 12.500 TL

Örnek konut kirası: 12.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Nisan ayı kira artış tutarı: 3.000 TL

  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 15.000 TL

Örnek konut kirası: 13.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Nisan ayı kira artış tutarı: 3.250 TL

  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 16.250 TL

Örnek konut kirası: 14.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Nisan ayı kira artış tutarı: 3.500 TL

  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 17.500 TL

Örnek konut kirası: 15.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Nisan ayı kira artış tutarı: 3.750 TL

  • Nisan ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 18.750 TL

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