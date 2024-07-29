Haberler Haberler Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filminin konusu ne? Kong filmi oyuncuları kimler? Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) film özeti

Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filminin konusu ne? Kong filmi oyuncuları kimler? Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) film özeti

Sinemaseverlerin beyaz perdede severek izlediği Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filmi, televizyonda ekranlara gelecek. TRT1 yayın akışını takip edenler Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filmini merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filminin konusu ne? Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filmi oyuncuları kimler?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 10:09
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Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) filminin konusu ne? Kong filmi oyuncuları kimler? Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island) film özeti

Kong: Kafatası Adası Filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Aksiyon, macera, fantastik türündeki film merakla bekleniyor. İşte Kong: Kafatası Adası hakkında merak edilenler...

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Kong, Pasifik Okyanusu'nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiş bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup insanın hikayesini konu alıyor. Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong'un alanına girdiklerinde insan ile doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler. Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.

KONG: KAFATASI ADASI FİLMİ OYUNCULARI!

Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly, Kong: Kafatası Adası filminde rol alan isimler.

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