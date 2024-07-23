MEB 2. İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI | 2. isteğe başlı tayin başvurusu nasıl yapılır? Başvuru takvimi

MEB 2. İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI | Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerine tanınan ve yaz dönemi içinde ikinci kez gerçekleşecek olan il içi yer değiştirme hakkı için başvurular, 23 Temmuz itibarıyla başladı. İl dışı isteğe bağlı atamalar için başvurular 11 - 16 Temmuz tarihlerinde alınırken 2. isteğe başlı tayin başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun cevabı, MEB 2. il içi atama başvuru ekranı ve başvuru takvimi ile detayları sizler için derledik.

MEB 2. İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB 2. İL İÇİ İSTEĞE BAŞLI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl içi atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. 2024 yılı Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinde ihtiyaç durumuna bakılmaksızın norm olan tüm okul ve alanlar tercih edilebilmektedir.

MEB 2. İL İÇİ İSTEĞE BAŞLI TAYİN BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 23-26 Temmuz 2024

Sonuçların Açıklanması: 30 Temmuz 2024

Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 30-31 Temmuz 2024

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İller arası atamalarda olduğu gibi, il içi atamalarda da belirlenen takvime uyulması büyük önem taşıyor. Öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru tarihlerini ve diğer detayları dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.