Haberler Haberler MEB 2. İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI | 2. isteğe başlı tayin başvurusu nasıl yapılır? Başvuru takvimi

MEB 2. İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI | 2. isteğe başlı tayin başvurusu nasıl yapılır? Başvuru takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenler için ikinci kez düzenlediği il içi isteğe bağlı atamalar için başvuru süreci başladı. Yaz döneminde ikinci kez yapılacak olan il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelerinden yararlanmak isteyen öğretmenler için '2. isteğe başlı tayin başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte MEB 2. il içi atama başvuru ekranı ve başvuru takvimi ile detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 09:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MEB 2. İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI | 2. isteğe başlı tayin başvurusu nasıl yapılır? Başvuru takvimi

MEB 2. İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI | Milli Eğitim Bakanlığı'nın kadrolu öğretmenlerine tanınan ve yaz dönemi içinde ikinci kez gerçekleşecek olan il içi yer değiştirme hakkı için başvurular, 23 Temmuz itibarıyla başladı. İl dışı isteğe bağlı atamalar için başvurular 11 - 16 Temmuz tarihlerinde alınırken 2. isteğe başlı tayin başvurusu nasıl yapılır?' sorusunun cevabı, MEB 2. il içi atama başvuru ekranı ve başvuru takvimi ile detayları sizler için derledik.

MEB 2. İL İÇİ ATAMA BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEB 2. İL İÇİ İSTEĞE BAŞLI TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl içi atama başvurusu http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinden yapılacak. 2024 yılı Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinde ihtiyaç durumuna bakılmaksızın norm olan tüm okul ve alanlar tercih edilebilmektedir.

MEB 2. İL İÇİ İSTEĞE BAŞLI TAYİN BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri: 23-26 Temmuz 2024

Sonuçların Açıklanması: 30 Temmuz 2024

Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 30-31 Temmuz 2024

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBBİS giriş yapmak için tıklayın

İller arası atamalarda olduğu gibi, il içi atamalarda da belirlenen takvime uyulması büyük önem taşıyor. Öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru tarihlerini ve diğer detayları dikkatlice takip etmeleri gerekiyor.

Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer...
Mourinho M. City'nin yıldızını istiyor
DİĞER
Lugano Fenerbahçe maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi ön eleme turu Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın izle
Gözler faiz kararında! Merkez Bankası'ndan yeni adım gelecek mi? Piyasaların beklentisi ne yönde?
G.Saray'dan Paul Joly sürprizi!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... Galatasaray'da sağ beke sürpriz hamle! Transfer... 10:11
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:03
Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? Lugano - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:57
Zokora'dan Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..." Zokora'dan Belözoğlu itirafı! "Bacağını kırmak..." 09:20
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Temmuz bugün kimin maçı var? 08:05
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:29
Daha Eski
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:28
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor 01:23
Kaptan Eda Erdem’e destek Kaptan Eda Erdem’e destek 00:51
İmzamızı atacağız İmzamızı atacağız 00:50