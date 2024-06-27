KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? - KPSS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2024

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA 2024 | ÖSYM KPSS ön lisans ve lisans giriş belgeleri sınava az bir zaman kala araştırılıyor. Her yıl yaz aylarında oturumlar halinde düzenlenen sınava milyonlarca aday giriyor. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde merak edilirken güncel detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 10 gün kala erişime açılması bekleniyor.

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024