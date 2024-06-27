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KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? - KPSS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2024

Her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için bu yıl da geri sayım başladı. Devlet kurumlarında memur olmak isteyen adaylar alanlarına yönelik KPSS oturumlarına girecekler. Sınava girilecek olan yerler ise merak ediliyor. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? sorguları yapılırken KPSS sınav yeri sorgulama ÖSYM giriş ekranı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 19:04
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KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, nasıl öğrenilir? - KPSS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI ÖSYM 2024

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA 2024 | ÖSYM KPSS ön lisans ve lisans giriş belgeleri sınava az bir zaman kala araştırılıyor. Her yıl yaz aylarında oturumlar halinde düzenlenen sınava milyonlarca aday giriyor. KPSS sınav giriş yerleri belli oldu mu, ne zaman belli olacak? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde merak edilirken güncel detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav giriş belgelerinin sınava 10 gün kala erişime açılması bekleniyor.

2024 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak.

KPSS 2024 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024

  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
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