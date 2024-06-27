Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 28 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 08:34
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BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Ana Kucağı: 699 TL
Tekli Bebek Body: 51,50 tL
Bebek Kanguru: 299 TL
Bebek Mama Sandalyesi: 329 TL
Biberon Kurutucu: 34,50 TL
Baskılı Doldulu Kırlent: 39,50 TL
Bebek Nevresim Seti: 169 TL
Bebek Penye Lastikli Çarşaf: 85 TL
Mini Cam Alıştırma Bardak Seti: 44,50 TL
Antikolik Akıtmaz Bardak: 89 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

SENNA 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 17.499 TL
SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 12.999 TL
SENNA 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 10.999 TL
SENNA 43 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 6..899 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

OLA EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 19.999 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 55V6A: 17.999 TL
Samsung Galaxy A04: 4.999 TL
Casper VIA X30: 7.499 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası: 329 TL
Hayvanlarla Tanışalım: 359 TL
3 Boyutlu Hikaye Kitapları: 39,50 TL
Sürtmeli Oyuncak İş Araçları: 99 TL
Büyük Boy Bebek Albümü: 299 TL
Sesli Müzikli Oyuncak: 199 TL
Mega İş Makina Taşıyıcı: 199 TL
Oyuncak Böcek Arabalar: 34,50 TL
Yumurta Eşleştirme Oyunu: 89 TL
Halkalı Araba: 79 TL
Yürüyüş Arkadaşım: 79 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

Kapri Takım Kadın: 209 TL
Bez Ayakkabı Kadın: 129 TL
Valiz Organizer Set 6'Lı: 79 TL
Duvar Tipi Düzenleyici: 55 TL
Mini Boy Hurç: 55 TL
Küçük Boy Hurç: 69 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?

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