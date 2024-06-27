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BİM AKTÜEL KATALOG 28 HAZİRAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 28 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
SENNA 65 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 17.499 TL SENNA 55 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 12.999 TL SENNA 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 10.999 TL SENNA 43 İnç Frameless Ultra HD Google TV: 6..899 TL
OLA EFB4 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 19.999 TL TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 55V6A: 17.999 TL Samsung Galaxy A04: 4.999 TL Casper VIA X30: 7.499 TL
Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası: 329 TL Hayvanlarla Tanışalım: 359 TL 3 Boyutlu Hikaye Kitapları: 39,50 TL Sürtmeli Oyuncak İş Araçları: 99 TL Büyük Boy Bebek Albümü: 299 TL Sesli Müzikli Oyuncak: 199 TL Mega İş Makina Taşıyıcı: 199 TL Oyuncak Böcek Arabalar: 34,50 TL Yumurta Eşleştirme Oyunu: 89 TL Halkalı Araba: 79 TL Yürüyüş Arkadaşım: 79 TL
Kapri Takım Kadın: 209 TL Bez Ayakkabı Kadın: 129 TL Valiz Organizer Set 6'Lı: 79 TL Duvar Tipi Düzenleyici: 55 TL Mini Boy Hurç: 55 TL Küçük Boy Hurç: 69 TL