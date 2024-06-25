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YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ ÖSYM 2024 | YÖKDİL sınav puanı ne kadar, kaç yıl geçerli?

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin girdiği sınavlar arasında yer alan YÖKDİL bu yıl ikinci kez yapılacak. YÖKDİL/2 için başvuru yapacak olan adaylar bir yandan da sınav dair detayları araştırıyor. YÖKDİL sınav puanı ne kadar, kaç yıl geçerli? sorusunun yanıtı merak edilirken en güncel bilgileri sizler için derledik. İşte YÖKDİL geçerlilik süresi ÖSYM 2024 bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 18:41
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YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ ÖSYM 2024 | YÖKDİL sınav puanı ne kadar, kaç yıl geçerli?

YÖKDİL GEÇERLİLİK SÜRESİ 2024 | Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2024 yılındaki ikinci oturumu için başvuru süreci, 25 Haziran Salı günü itibarıyla başladı. Binlerce adayın kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen sınav için adaylar detayları araştırmaya devam ediyor. Peki, YÖKDİL sınav puanı ne kadar, kaç yıl geçerli?

YÖKDİL PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

2024 YÖKDİL/2 NASIL, NEREDEN BAŞVURULUR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılır. Adaylar, başvurularını 25 Haziran 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

2024 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 YÖKDİL/2 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL/2 sınavı için başvurular 25 Haziran 2024 tarihinde başlayacak ve 2 Temmuz 2024'te sona erecek. Geç başvurular 10 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanacak.

2024 YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 YÖKDİL/2 başvuru ücreti, sınava başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından belli olacak. Ancak bu sene yapılan ilk YÖKDİL sınavının başvuru ücreti 490 TL olarak uygulanmıştı.

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2024 YÖKDİL/2 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 29 Ağustos 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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