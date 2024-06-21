TOKİ'ye başvuranlar DİKKAT! Resmi açıklama geldi | İşte başvuru ve inşaatlarda son durum

TOKİ konutlarına ilişkin beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapıldı. İlk Evim İlk İş Yerim başta olmak üzere çok sayıda proje yürüten TOKİ'ye başvuru veya inşaat durumunu sorgulamak isteyenlerin e-Devlet üzerinden bilgi alabileceği bildirildi. Konuya Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler."

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen konut kampanyalarına başvuran vatandaşlarımız; kura sonuçlarını ve proje durumlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilirler. 🔗 https://t.co/e5LbgJqHPI 🤝 @Toki_Kurumsal pic.twitter.com/MwvOxGR5TD — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) June 20, 2024

e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamalarda 2022 yılında kurası çekilen 250 bin konuta ilişkin projelerin ilerleme seviyeleri yer alıyor. TOKİ'nin diğer projelerinden konut sahibi olacak olanlar da ilerleme seviyelerini görebiliyor.

TOKİ İLK EVİM İLK İŞ YERİM PEŞİNAT, İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?

Projenin inşaat seviyesi yaklaşık yüzde 50'ye ulaştığında sözleşmeler imzalanacak. Peşinatlar sözleşme aşamasında tahsil edilecek. Taksit ödemeleri ise sözleşmeyi takip eden ay başlayacak.

TOKİ İLK EVİM İLK İŞ YERİM PEŞİNAT NE KADAR?

👉Peşinat tutarı evin değerinin en az yüzde 10'u olarak belirlendi. Hak sahipleri, peşinatı bu oranın üzerinde ödeyebilecek.

👉Konut bedelinin tamamı peşin olarak ödenebilecek. Teslim aşamasında ayrıca KDV tahsil edilecek.

👉Güncel konut bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda herhangi bir indirim uygulanmayacak.

TOKİ İLK EVİM İLK İŞ YERİM İSTANBUL EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamada, proje kapsamında 2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabın; 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamının bitirilip hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 250 bin konut için talep toplama süreçlerini yerine getirdiklerini belirterek TOKİ konutlarının teslim tarihini açıkladı.

Bulut; "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda biz çok kısa bir sürede 250 bin konutun talep toplama süreçlerini yerine getirdik. Ve hatta bu kadar yüksek miktardaki bir konut inşaatının nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmaları bir kenara koyduk. Cumhurbaşkanımızın projeyi müjdelemesinden 40 gün sonra da ilk temellerini 5 bin 615 konutla attık. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 2 yılda bu konutlarımızı da bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.