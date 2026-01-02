Survivor takım dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Survivor 2026 ilk eleme adayları araştırılmaya başlandı. 1 Ocak Survivor Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler yer alıyor?, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? ve ilk eleme adayı kim oldu? soruları arama motorlarında öne çıktı. Survivor'ın ilk bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına giren isim belli olurken, yarışmanın seyriyle ilgili önemli ipuçları da ortaya çıktı. İşte Survivor 2026 ilk bölüm özeti…

SURVİVOR İLK ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da 1 Ocak gününün eleme adayları Lina ve Beyza oldu.

SURVIVOR ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor 2026 ünlüler takımında; Keremcem, Meryem Boz, Serhan Onat, Selen Görgüzel, Mert Nobre, Dilan Çıtak, Seren Ay Çetin, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş ve Bayhan yer alıyor.

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Gönüllüler takımında ise Engincan Tura, Eren Semerci, Erkan Bilben, Onur Alp Çam, Ramazan Sarı, Lina Hourich, Gözde Bozkurt, Nisanur Güler, Başak Cücü yer alıyor.

