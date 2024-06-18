Haberler Haberler LGS TERCİH KILAVUZU 2024 | LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

LGS TERCİH KILAVUZU 2024 | LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

LGS tercihleri için geri sayım başladı. İstedikleri liseye gitmek isteyen adaylar sınav sonuçlarına ve başarı sıralamalarına göre okul tercihi yapacaklar. LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Her okulun taban ve tavan puanı LGS tercih kılavuzunda belirtiliyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 22:53 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 22:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
LGS TERCİH KILAVUZU 2024 | LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2024? | LGS'nin 2 Haziran Pazar günü yapılan iki oturumunun tamamlanmasıyla öğrencilerde sınav heyecanı, yerini tercih heyecanına bıraktı. Okulların belirledikleri taban ve tavan puanlar referans alınarak yapılan tercihlerle birlikte 8. sınıf öğrencileri, önümüzdeki 4 sene boyunca eğitim görmek istedikleri kurumları seçecek. Peki 2024 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercih dönemi ne zaman, ayın kaçında başlayacak? İşte detaylar...

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sınav sonuçları, MEB tarafından 28 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. 2024 yılında LGS tercihlerinin yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sene merkezi sınav tercih dönemi 5-19 Temmuza tarihleri arasında belirlenirken bu yıl da tercihlerin Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

2024 LGS'de puan hesaplama şu şekilde yapılır: Sınavda yer alan derslere ait doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Ardından bu sayılar LGS puan hesaplama formülündeki ilgili alanlara yazılır. Derse ait ham puan sayısı, testin doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanır.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

LGS sınavında 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Yani yanlış yaptığınız her 3 soru, 1 doğru cevabınızı geçersiz yapacaktır. Bu nedenle uzmanlar, adayların doğruluğundan emin olmadıkları soruları boş bırakmaları gerektiğini belirtiyor.

Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu!
Portekiz - Çekya | CANLI
DİĞER
Son dakika haberleri: Arda Güler’i öve öve bitiremediler! Gürcistan maçında tarihe geçmişti: Tüm dünya milli yıldızı konuşuyor
Başkan Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü
Montella: Arda muhteşe gol attı
Bizim Çocuklar harika başladı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DGS'de baraj var mı?
💥Süper Loto çekildi! (18 Haziran)
DGS ne kadar, kaç yıl geçerli?
TRT 1 CANLI İZLE HD
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! 22:19
Efeler Bulgaristan'a diş geçiremedi! Efeler Bulgaristan'a diş geçiremedi! 20:48
Real Madrid'den Arda paylaşımı! Gürcistan maçı öncesi... Real Madrid'den Arda paylaşımı! Gürcistan maçı öncesi... 16:44
Fenerbahçe'de Kurban Bayramı kutlandı! Fenerbahçe'de Kurban Bayramı kutlandı! 16:17
Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! Okan Buruk'tan Leo Dubois kararı! 16:02
Türkiye-Gürcistan maçı ayrıntıları! Türkiye-Gürcistan maçı ayrıntıları! 14:46
Daha Eski
Türkiye Gürcistan maçı önemli detaylar! Türkiye Gürcistan maçı önemli detaylar! 14:44
Güven Yalçın'a Belçika'dan kanca! Güven Yalçın'a Belçika'dan kanca! 13:51
G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında G.Saray'da Icardi endişesi! Listenin ilk sırasında 13:21
Türkiye - Gürcistan maçı yayın bilgileri! Türkiye - Gürcistan maçı yayın bilgileri! 13:12
F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! F.Bahçe'den Çağlar Söyüncü'ye 'Bizimle kal' telefonu! 13:03
Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti Yıldız isimden F.Bahçe'ye müjde! Jose ikna etti 12:59