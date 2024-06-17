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KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | 2024 Diyanet Kayseri Kurban Bayramı namaz saati

Kayseri bayram namazı saatleri Kayserili vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam dininde büyük öneme sahip olan ve tarihi Hz. İbrahim Peygamber'e dayanan Kurban Bayramı Müslümanlarda yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ve ibadet duygularını pekiştiriyor. Bayram sabahı cemaatle birlikte namaz kılacak vatandaşlar, Kayseri bayram namazı saatlerini araştırıyor. Diyanet'e göre Kayseri Kurban Bayramı namaz saati haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 07:02 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 07:19
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KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | 2024 Diyanet Kayseri Kurban Bayramı namaz saati

KAYSERİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | İslamiyet'te esas alınan Hicri takvime göre, Zilhicce ayının 10. gününde başlayan ve 4 gün süren Kurban Bayramı, Müslümanlar için büyük önem arz etmektedir. Geçmişi, Hz. İbrahim'in Allah'a verdiği sözü yerine getirmek üzere oğlunu kurban verecekken göklerden inen koçun kesilmesi hikayesine dayanan Kurban Bayramı'nda, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkar. Tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Müslümanlar bayram sabahı cemaatle namaz kılarken Kayserili vatandaşlar, 'Kayseri Bayram namazı saat kaçta?' sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2024 Diyanet Kayseri Kurban Bayramı namaz saati...

2024 KAYSERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü eda edilecek. Hicri takvimin Ay takvimi olması sebebiyle dini günler, her yıl 11 gün daha erken idrak edilir. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı verilerine göre Kayseri'de bu yıl Kurban Bayramı namazı saat 05.47'de kılınacak.

2024 DİYANET KAYSERİ KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ

🕛Akkışla: 05.44

🕛Bünyan: 05.45

🕛Develi : 05.48

🕛Felahiye: 05.46

🕛İncesu: 05.48

🕛Özvatan: 05.45

🕛Pınarbaşı: 05.43

🕛Sarıoğlan: 05.44

🕛Sarız: 05.43

🕛Tomarza: 05.46

🕛Yahyalı: 05.49

🕛Yeşilhisar: 05.49

👉Kayseri ilçelere göre Kurban Bayramı namaz saati öğrenmek için tıklayın👈

KURBAN BAYRAMI NAMAZI FARZ MIDIR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır. Bayramın ilk günün sabahında cemaatle kılınan bayram namazının ardından hoca, bayram hutbesini okur.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır. Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır.

KURBAN BAYRAMI NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Kurban Bayramı'nda "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

👉Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

👉Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

👉Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

👉Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

👉Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

👉İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

👉Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

👉Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

👉Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

👉Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

👉Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

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