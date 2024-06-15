KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2024 | Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet tam listeyi paylaştı

KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ 2024 | İslamiyet'te esas alınan Hicri takvime göre, Zilhicce ayının 10. gününde başlayan ve 4 gün süren Kurban Bayramı, Müslümanlar için büyük önem arz etmektedir. Geçmişi, Hz. İbrahim'in Allah'a verdiği sözü yerine getirmek üzere oğlunu kurban verecekken göklerden inen koçun kesilmesi hikayesine dayanan Kurban Bayramı'nda, yardımlaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıkar. Tıpkı Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da Müslümanlar bayram sabahı cemaatle namaz kılacak. İşte Diyanet'in yayımladığı listeye göre il il Kurban Bayramı namaz saatleri....

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Bayram namazı saate, güneşin doğma saatine göre belirlendiğinden illere göre farklılık gösterir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı listeye göre, üç büyük ilimizde bayram namazı saatleri şu şekilde:

İstanbul Bayram Namazı : 06.07

Ankara Bayram Namazı : 05.54

İzmir Bayram Namazı : 06.21

Öte yandan Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.03'te, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.31'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.29'da, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 05.41'de eda edilecek.

İLLERE GÖRE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ DİYANET

İlçere göre bayram namazı saatleri listesi için tıklayın

Adana Bayram Namazı : 05:52

Adıyaman Bayram Namazı : 05:38

Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:07

Ağrı Bayram Namazı : 05:14

Aksaray Bayram Namazı : 05:54

Amasya Bayram Namazı : 05:41

Antalya Bayram Namazı : 06:11

Ardahan Bayram Namazı : 05:12

Artvin Bayram Namazı : 05:15

Aydın Bayram Namazı : 06:20

Balıkesir Bayram Namazı : 06:15

Bartın Bayram Namazı : 05:52

Batman Bayram Namazı : 05:27

Bayburt Bayram Namazı : 05:24

Bilecik Bayram Namazı : 06:05

Bingöl Bayram Namazı : 05:26

Bitlis Bayram Namazı : 05:21

Bolu Bayram Namazı : 05:57

Burdur Bayram Namazı : 06:10

Bursa Bayram Namazı : 06:09

Çanakkale Bayram Namazı : 06:20

Çankırı Bayram Namazı : 05:50

Çorum Bayram Namazı : 05:44

Denizli Bayram Namazı : 06:15

Diyarbakır Bayram Namazı : 05:30

Düzce Bayram Namazı : 05:59

Edirne Bayram Namazı : 06:15

Elazığ Bayram Namazı : 05:32

Erzincan Bayram Namazı : 05:28

Erzurum Bayram Namazı : 05:21

Eskişehir Bayram Namazı : 06:04

Gaziantep Bayram Namazı : 05:43

Giresun Bayram Namazı : 05:30

Gümüşhane Bayram Namazı : 05:26

Hakkâri Bayram Namazı : 05:17

Hatay Bayram Namazı : 05:50

Iğdır Bayram Namazı : 05:10

Isparta Bayram Namazı : 06:09

Kahramanmaraş Bayram Namazı : 05:44

Karabük Bayram Namazı : 05:52

Karaman Bayram Namazı : 06:00

Kars Bayram Namazı : 05:12

Kastamonu Bayram Namazı : 05:47

Kayseri Bayram Namazı : 05:47

Kilis Bayram Namazı : 05:45

Kırıkkale Bayram Namazı : 05:52

Kırklareli Bayram Namazı : 06:12

Kırşehir Bayram Namazı : 05:51

Kocaeli Bayram Namazı : 06:04

Konya Bayram Namazı : 06:01

Kütahya Bayram Namazı : 06:07

Malatya Bayram Namazı : 05:37

Manisa Bayram Namazı : 06:19

Mardin Bayram Namazı : 05:29

Mersin Bayram Namazı : 05:55

Muğla Bayram Namazı : 06:19

Muş Bayram Namazı : 05:23

Nevşehir Bayram Namazı : 05:50

Niğde Bayram Namazı : 05:52

Ordu Bayram Namazı : 05:32

Osmaniye Bayram Namazı : 05:48

Rize Bayram Namazı : 05:21

Sakarya Bayram Namazı : 06:02

Samsun Bayram Namazı : 05:37

Siirt Bayram Namazı . 05:23

Sinop Bayram Namazı : 05:40

Sivas Bayram Namazı : 05:28

Şanlıurfa Bayram Namazı : 05:38

Şırnak Bayram Namazı : 05:22

Tekirdağ Bayram Namazı : 06:13

Tokat Bayram Namazı : 05:39

Trabzon Bayram Namazı : 05:24

Tunceli Bayram Namazı : 05:30

Uşak Bayram Namazı : 06:11

Van Bayram Namazı : 05:16

Yalova Bayram Namazı : 06:07

Yozgat Bayram Namazı : 05:47

Zonguldak Bayram Namazı : 05:55

KURBAN BAYRAMI NAMAZI FARZ MIDIR?

Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler'e göre vâcip, Şâfiîler'e göre sünnettir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır. Bayramın ilk günün sabahında cemaatle kılınan bayram namazının ardından hoca, bayram hutbesini okur.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır. Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır.

KURBAN BAYRAMI NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Kurban Bayramı'nda "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

👉Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır, Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

👉Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

👉Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

👉Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

👉Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

👉İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

👉Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

👉Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

👉Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

👉Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

👉Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.