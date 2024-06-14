AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2024? | 15 Haziran kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2024? | Kurban Bayramı bu yıl Diyanet'in takvimine göre 16 Haziran Pazar günü eda edilecek. Hükümetin Kurban bayramı tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından birçok vatandaş tatil planı yaparken bu tatilin kimleri kapsadığı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. 15 Haziran Cumartesi günü kargo firmalarında işi olanlar, arama motorlarında 'arefe günü kargolar açık olacak mı? 15 Haziran Cumartesi günü kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

15 HAZİRAN CUMARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?

9 günlük bayram tatili memurları kapsıyor. Kargo çalışanları memur olmadığı için 9 günlük bayram tatilinden yararlanmayacak. Bu kapsamda, 15 Haziran Cumartesi günü yalnızca yarım gün bayram tatili içinde yer aldığından kargo firmaları yarım gün mesaide olacak.

AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2024

Arefe günü yasal olarak yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar çalışan kişiler mesai süresini doldurmuş olurken özel sektörde ise çalışma saatleri, yöneticilerin inisiyatifi ile belirlenir. Ancak arefe günü sabah işe başlayan işçi, işini akşam (diğer günlerde olduğu saatte) bırakıyorsa; bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır. Bu yıl ise resmi tatil 9 gün olarak belirlendiğinden kamu kurumlarında çalışan kişiler, 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle tatillerine başlayıp 24 Haziran Pazartesi mesai başlangıcıyla işlerine geri dönecek.