Haberler Haberler AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2024? | 15 Haziran kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2024? | 15 Haziran kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

Kurban Bayramı resmi tatilinin 9 gün ilan edilmesinin ardından vatandaşlar, arefe günü ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Arefenin Cumartesi gününe denk gelmesiyle kargoların çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki arefe günü kargolar çalışıyor m? Kurban Bayramı arifesinde kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak? İşte 15 Haziran Cumartesi kargoların çalışma durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:20 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 11:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2024? | 15 Haziran kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU 2024? | Kurban Bayramı bu yıl Diyanet'in takvimine göre 16 Haziran Pazar günü eda edilecek. Hükümetin Kurban bayramı tatilini 9 gün olarak açıklamasının ardından birçok vatandaş tatil planı yaparken bu tatilin kimleri kapsadığı ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. 15 Haziran Cumartesi günü kargo firmalarında işi olanlar, arama motorlarında 'arefe günü kargolar açık olacak mı? 15 Haziran Cumartesi günü kargolar tatil mi, yarım gün mü çalışacak?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

15 HAZİRAN CUMARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?

9 günlük bayram tatili memurları kapsıyor. Kargo çalışanları memur olmadığı için 9 günlük bayram tatilinden yararlanmayacak. Bu kapsamda, 15 Haziran Cumartesi günü yalnızca yarım gün bayram tatili içinde yer aldığından kargo firmaları yarım gün mesaide olacak.

AREFE GÜNÜ MESAİ SAATLERİ 2024

Arefe günü yasal olarak yarım gün çalışma uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında saat 13.00'e kadar çalışan kişiler mesai süresini doldurmuş olurken özel sektörde ise çalışma saatleri, yöneticilerin inisiyatifi ile belirlenir. Ancak arefe günü sabah işe başlayan işçi, işini akşam (diğer günlerde olduğu saatte) bırakıyorsa; bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır. Bu yıl ise resmi tatil 9 gün olarak belirlendiğinden kamu kurumlarında çalışan kişiler, 14 Haziran Cuma günü mesai bitimiyle tatillerine başlayıp 24 Haziran Pazartesi mesai başlangıcıyla işlerine geri dönecek.

Van Bronckhorst'a imza töreni düzenleniyor | CANLI
F.Bahçe'ye Fransa'dan sol kanat!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Cimbom'dan sürpriz transfer! Eski Beşiktaşlı geliyor...
Önce İspanya sonra İtalya! Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği! G7 Liderler Zirvesi'ne özel davet
G.Saray'a dev piyango! 50 milyon Euro...
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Devamsızlıktan kalan öğrencilere af gelecek mi? | Bakan Tekin açıkladı
SEĞMEN KARDEŞLER GIDA HALKA ARZ | SEĞMEN halka arz ne zaman, kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | 2024 Diyanet Kocaeli Kurban Bayramı namaz saati
Tarım Kredi'de Kurban Bayramı bereketi! Tam 130 üründe fiyatlar dibi gördü! 14 Haziran Tarım Kredi Market kataloğu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Van Bronckhorst'a imza töreni düzenleniyor | CANLI Van Bronckhorst'a imza töreni düzenleniyor | CANLI 10:52
Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... Transfer kararı verildi! Batshuayi ve F.Bahçe... 10:47
F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu! 10:10
Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı Beşiktaş'a Hummels müjdesi! Ünlü gazeteci açıkladı 10:04
Transferde dev kapışma! F.Bahçe mi G.Saray mı? Transferde dev kapışma! F.Bahçe mi G.Saray mı? 10:01
Almanya - İskoçya maçı ne zaman? Almanya - İskoçya maçı ne zaman? 09:55
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor Şampiyonlar Ligi finalinde boy göstermişti! Şimdi G.Saray'a imza atıyor 09:53
Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı Mourinho'dan transfer kararı! O tarih ortaya çıktı 09:44
TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN? TÜRKİYE BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN? 09:22
Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! Okan Buruk'tan milli yıldıza onay çıktı! 09:14
ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? ÇİN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? 09:02
G.Saray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı G.Saray'da orta saha operasyonu! Anlaşma sağlandı 08:58