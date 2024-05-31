LOR PEYNİRLİ CHEESECAKE TARİFİ | Lor peynirli cheesecake nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

LOR PEYNİRLİ CHEESECAKE TARİFİ | Tüm dünyada oldukça sevilen ve hızla yayılan cheesecake'in tarihi, Yunanistan'ın Samos adasına kadar uzanıyor. Amerika'nın en ünlü pastanelerinde satışa sunulmasının ardından birçok mutfakta en sevilen tatlar arasında ilk sıralara yerleşen cheesecake'i evinde yapmak isteyenler arama motorlarında 'Lor peynirli cheesecake nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte lor peynirli cheesecake tarifi...

LOR PEYNİRLİ CHEESECAKE NASIL YAPILIR?

Lor peynirli cheesecake Malzemeleri

Taban için:

1.5 su bardağı bisküvi kırıntısı (graham cracker veya benzeri)

1/3 su bardağı eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı şeker

Cheesecake katmanı için:

500 gram lor peyniri

1 su bardağı toz şeker

3 büyük yumurta

1 çay kaşığı vanilya özütü

1/2 su bardağı krema

Frambuaz sosu için:

2 su bardağı frambuaz (taze veya donmuş)

1/4 su bardağı şeker

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı su

Lor peynirli cheesecake Yapılışı

Taban Hazırlığı:

Fırını 175°C'ye (350°F) ısıtın.

Bisküvi kırıntılarını, eritilmiş tereyağını ve şekeri karıştırın. Bu karışımı kelepçeli bir kek kalıbının tabanına bastırarak yerleştirin. Fırında 10 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.

Cheesecake Karışımı:

Lor peynirini ve şekeri pürüzsüz olana kadar çırpın.

Yumurtaları teker teker ekleyerek çırpmaya devam edin.

Vanilya özütünü ve kremayı ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız karışımı soğuyan tabanın üzerine dökün ve düzleştirin.

Pişirme:

Cheesecake'i önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 50-60 dakika pişirin. Kenarları sertleştiğinde ve ortası hafifçe sallandığında cheesecake hazırdır.

Fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabında en az 4 saat (tercihen bir gece) dinlendirin.

Frambuaz Sosu:

Frambuazları, şekeri, mısır nişastasını ve suyu küçük bir tencerede karıştırın.

Orta ateşte kaynayana kadar pişirin, ardından ısıyı düşürüp sos koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin.

Soğumaya bırakın.

Servis:

Cheesecake'in üzerine frambuaz sosunu dökün veya dilimlerin üzerine sos gezdirerek servis yapın.

Lor peynirli cheesecake Püf Noktaları