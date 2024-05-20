💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 20 Mayıs 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

20 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 20Mayıs Pazartesi 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 32,2134 (Alış) - 32,2209 (Satış)

EURO: 34,7830 (Alış) - 35,3451 (Satış)

STERLİN: 40,6746 (Alış) - 40,8785 (Satış)

1 DOLAR = 32,22 TL

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👉20 Mayıs Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.517,54

Gram altın satış: 2.517,97

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.074,00

Çeyrek altın satış: 4.143,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.148,00

Yarım altın satış: 8.286,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.321,00

Tam altın satış: 16.496,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.614,00

Cumhuriyet altını satış: 16.865,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.748,00

Ata altın satış: 16.927,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 20 Mayıs Pazartesi günü saat 06:57 itibarıyla alınmıştır.