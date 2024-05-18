HaberlerHaberlerŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI | 18 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK HAFTA SONU FIRSATLARI | 18 - 21 Mayıs ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Hafta Sonu Fırsatları' kataloğunu yayımladı. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bebek ürünlerinden ev tekstilinden duşakabine, beyaz eşyadan oyuncağa birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 18 - 21 Mayıs kataloğu...
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:00Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:10
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