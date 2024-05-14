Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 14 Mayıs Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:27 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 09:40
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BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bim'de bu Salı bakliyat çeşitleri, süt ve süt ürünleri, şarküteri, deterjan, kişisel bakım malzemeleri ve mangal malzemeleri indirimlerle satışa çıkıyor.

  • Bulaşık Makinesi Kapsülü Sparx Diamond 30 Kapsül: 149,90 TL
  • Çamaşır Deterjanı Yumoş 2520 ml • Renkli • Siyah: 139,50 TL
  • Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Yumoş 1440 ml Sakura: 89,50 TL
  • Tül Ve Çamaşır Beyazlatıcı Giz 750 g: 39,50 TL
  • Kağıt Havlu 8'li Papia Biocare: 79,00 TL
  • Hijyenik Ped Extra Uzun Gece Kotex 42 cm: 59,50 TL
  • 32'li Günlük Ped İnce Kotex Natural: 29,50 TL
  • Parfümlü Kolonya Selin 400 ml • Okyanus Esintisi: 49,50 TL
  • Limon Kolonyası Selin 400 ml: 42,5 TL
  • Tıraş Bıçağı Kadın Gilette Venus Breeze • 4 Bıçaklı • 1 Sap + 2 Başlık: 215 TL
  • Tıraş Bıçağı Gilette Mach 3 Sport • 3 Bıçaklı • 1 Sap + 3 Başlık: 182,50 TL
  • Voit Parfüm Erkek-Kadın: 139,00 TL
  • Voit Deodorant Kadın-Erkek: 75,00 TL
  • Voit Roll-On Kadın 65 ml - Erkek 70 ml: 55,00 TL
  • Islak Havlu Sensitive Sleepy 3x90: 69,00 TL
  • Nemlendirici El ve Vücut Kremi Hobby 250 ml: 45,00 TL
  • Tutuşturucu Jel Ebru: 45,00 TL
  • Kil Maskesi Claderm 50 ml: 19,50 TL
  • Hazneli Deterjan Fırça Titiz: 38,50 TL
  • Mangal Kömürü Mangalet 2 kg: 99,00 TL
  • Çıra Doğal Reçineli Ebru 140 g: 12, 00 TL
  • Kağıt Çatal- Kaşık-Bıçak Vav 8'li: 8,95 TL
  • Mangal Kömürü Briket Ebru 5 kg: 170,00 TL

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