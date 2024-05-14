BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bim'de bu Salı bakliyat çeşitleri, süt ve süt ürünleri, şarküteri, deterjan, kişisel bakım malzemeleri ve mangal malzemeleri indirimlerle satışa çıkıyor.

Bulaşık Makinesi Kapsülü Sparx Diamond 30 Kapsül: 149,90 TL

Çamaşır Deterjanı Yumoş 2520 ml • Renkli • Siyah: 139,50 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Yumoş 1440 ml Sakura: 89,50 TL

Tül Ve Çamaşır Beyazlatıcı Giz 750 g: 39,50 TL

Kağıt Havlu 8'li Papia Biocare: 79,00 TL

Hijyenik Ped Extra Uzun Gece Kotex 42 cm: 59,50 TL

32'li Günlük Ped İnce Kotex Natural: 29,50 TL

Parfümlü Kolonya Selin 400 ml • Okyanus Esintisi: 49,50 TL

Limon Kolonyası Selin 400 ml: 42,5 TL

Tıraş Bıçağı Kadın Gilette Venus Breeze • 4 Bıçaklı • 1 Sap + 2 Başlık: 215 TL

Tıraş Bıçağı Gilette Mach 3 Sport • 3 Bıçaklı • 1 Sap + 3 Başlık: 182,50 TL

Voit Parfüm Erkek-Kadın: 139,00 TL

Voit Deodorant Kadın-Erkek: 75,00 TL

Voit Roll-On Kadın 65 ml - Erkek 70 ml: 55,00 TL

Islak Havlu Sensitive Sleepy 3x90: 69,00 TL

Nemlendirici El ve Vücut Kremi Hobby 250 ml: 45,00 TL

Tutuşturucu Jel Ebru: 45,00 TL

Kil Maskesi Claderm 50 ml: 19,50 TL

Hazneli Deterjan Fırça Titiz: 38,50 TL

Mangal Kömürü Mangalet 2 kg: 99,00 TL

Çıra Doğal Reçineli Ebru 140 g: 12, 00 TL

Kağıt Çatal- Kaşık-Bıçak Vav 8'li: 8,95 TL

Mangal Kömürü Briket Ebru 5 kg: 170,00 TL