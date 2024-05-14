BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 14 MAYIS | Bim'de bu Salı bakliyat çeşitleri, süt ve süt ürünleri, şarküteri, deterjan, kişisel bakım malzemeleri ve mangal malzemeleri indirimlerle satışa çıkıyor.
- Bulaşık Makinesi Kapsülü Sparx Diamond 30 Kapsül: 149,90 TL
- Çamaşır Deterjanı Yumoş 2520 ml • Renkli • Siyah: 139,50 TL
- Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Yumoş 1440 ml Sakura: 89,50 TL
- Tül Ve Çamaşır Beyazlatıcı Giz 750 g: 39,50 TL
- Kağıt Havlu 8'li Papia Biocare: 79,00 TL
- Hijyenik Ped Extra Uzun Gece Kotex 42 cm: 59,50 TL
- 32'li Günlük Ped İnce Kotex Natural: 29,50 TL
- Parfümlü Kolonya Selin 400 ml • Okyanus Esintisi: 49,50 TL
- Limon Kolonyası Selin 400 ml: 42,5 TL
- Tıraş Bıçağı Kadın Gilette Venus Breeze • 4 Bıçaklı • 1 Sap + 2 Başlık: 215 TL
- Tıraş Bıçağı Gilette Mach 3 Sport • 3 Bıçaklı • 1 Sap + 3 Başlık: 182,50 TL
- Voit Parfüm Erkek-Kadın: 139,00 TL
- Voit Deodorant Kadın-Erkek: 75,00 TL
- Voit Roll-On Kadın 65 ml - Erkek 70 ml: 55,00 TL
- Islak Havlu Sensitive Sleepy 3x90: 69,00 TL
- Nemlendirici El ve Vücut Kremi Hobby 250 ml: 45,00 TL
- Tutuşturucu Jel Ebru: 45,00 TL
- Kil Maskesi Claderm 50 ml: 19,50 TL
- Hazneli Deterjan Fırça Titiz: 38,50 TL
- Mangal Kömürü Mangalet 2 kg: 99,00 TL
- Çıra Doğal Reçineli Ebru 140 g: 12, 00 TL
- Kağıt Çatal- Kaşık-Bıçak Vav 8'li: 8,95 TL
- Mangal Kömürü Briket Ebru 5 kg: 170,00 TL