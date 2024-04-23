Haberler Haberler 💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 23 Nisan 2024 Döviz Kuru

💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 23 Nisan 2024 Döviz Kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 23 Nisan Salı 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 07:20 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2024 Salı 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💲1 DOLAR NE KADAR? | Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? - 23 Nisan 2024 Döviz Kuru

23 NİSAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Nisan Salı 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,5835 (Alış) - 32,5942 (Satış)

EURO: 34,7510 (Alış) - 34,8045 (Satış)

STERLİN: 39,8154 (Alış) - 40,0150(Satış)

1 DOLAR = 32,59 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉22 Nisan Pazartesi 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.413,11

Gram altın satış: 2.413,52

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.097,00

Çeyrek altın satış: 4.169,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.220,00

Yarım altın satış: 8.515,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 16.339,00

Tam altın satış: 16.599,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.887,00

Cumhuriyet altını satış: 17.142,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 22 Nisan Salı günü saat 06:45 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Sezon sonunda hepsi bedava! İşte Süper Lig’de serbest kalacak futbolcular: Takımının vazgeçilmezi olmuştu…
Uğur Dündar'a babalık davasında Suphiye Orancı'nın kuzeninden Çınar Otel itirafı: Görüştüklerine şahidim!
"Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak"
Mertens'e yeni sözleşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 23 Nisan
DEPREM SON DAKİKA | 23 Nisan
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL 🤲 | 23 Nisan
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 00:33
Kartal: Puan farkı açılmadı! Kartal: Puan farkı açılmadı! 00:33
"Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak" "Fenerbahçe içinde hesaplaşmalar olacak" 00:33
Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! Toroğlu'dan flaş G.Saray sözleri! 00:33
Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi Transferde mutlu son! O yıldız G.Saray'a "evet" dedi 00:33
İrfan Can'dan penaltı tepkisi İrfan Can'dan penaltı tepkisi 00:33
Daha Eski
F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den paylaşım! F.Bahçe'nin puan kaybı sonrası Icardi'den paylaşım! 00:33
F.Bahçe Sivas'ta berabere kaldı! F.Bahçe Sivas'ta berabere kaldı! 00:33
F.Bahçe zirve yarışında yara aldı! F.Bahçe zirve yarışında yara aldı! 00:33
Inter derbide Milan'ı yenip şampiyon oldu! Inter derbide Milan'ı yenip şampiyon oldu! 00:33
Sivas'ta penaltı kararı! Sivas'ta penaltı kararı! 00:33
Sivas - F.Bahçe maçında 2 gole ofsayt engeli! Sivas - F.Bahçe maçında 2 gole ofsayt engeli! 00:33