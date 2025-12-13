CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve canlı nasıl izlenir? Trendyol Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Zecorner Kayserispor, sahasında Corendon Alanyaspor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Kayserispor, son haftalarda gösterdiği toparlanma sinyallerini sürdürerek küme düşme hattından çıkmak istiyor. Maçın oynanacağı saat ve canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 11:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kayserispor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın!

Kayserispor-Alanyaspor maçı canlı izle | Zecorner Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken, Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma futbol gündeminin öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Anadolu Yıldızları, küme düşme bölgesinden uzaklaşmak adına bu mücadeleyi kritik bir fırsat olarak görüyor. Alanyaspor ise uzun süredir devam eden galibiyet hasretine son vermek istiyor. Maçın ne zaman oynanacağı, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda canlı yayınlanacağı soruları taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Kayserispor-Alanyaspor maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Alanyaspor maçı, saat 17:00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kayserispor ve Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Kayseri'da, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.

Kayserispor maç günü paylaşımı

Corendon Alanyaspor maç günü paylaşımı

KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-ALANYASPOR MAÇINI CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ASpor CANLI YAYIN

TOD-REKLAM
G.Saray'a Lookman transferinde dev engel!
DİĞER
Fenerbahçe’den Jadon Sancho operasyonu! Ayrılık gemilerini yaktı
Özgür Özel İsrail ve SDG ile aynı çizgide buluştu: Kim kime katılsın çocuk mu kandırıyorsunuz
F.Bahçe'den o futbolcu Kocaeli yolunda!
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yönetimi oybirliği ile ibra edildi Trabzonspor yönetimi oybirliği ile ibra edildi 11:43
Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..." Ertuğrul Doğan açıkladı! "4 futbolcumuz ve transfer..." 11:37
Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! 11:30
Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı! Trabzonspor'un güncel borcu açıklandı! 11:18
Dünya Kupası'nda VAR'a yeni yetkiler geliyor! Dünya Kupası'nda VAR'a yeni yetkiler geliyor! 11:15
Paris FC-Toulouse maçı ne zaman? Paris FC-Toulouse maçı ne zaman? 11:14
Daha Eski
G.Saray'a Lookman transferinde dev engel! G.Saray'a Lookman transferinde dev engel! 10:59
Metz-PSG maçı detayları Metz-PSG maçı detayları 10:50
Chelsea'nin kalecisi Beşiktaş'a! Chelsea'nin kalecisi Beşiktaş'a! 10:42
Rennes-Brest maçı ne zaman? Rennes-Brest maçı ne zaman? 10:26
Atalanta-Cagliari maçı detayları Atalanta-Cagliari maçı detayları 10:00
Sivasspor-Yeni Çorumspor maçı bilgileri! Sivasspor-Yeni Çorumspor maçı bilgileri! 09:54