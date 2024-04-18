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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 18 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları

18 NİSAN 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI | Resmi Gazete'nin 18 Nisan 2024 tarihli 32521. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Sabahın ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 18 Nisan 2024 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 09:10
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RESMİ GAZETE'DE BUGÜN | 18 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları

RESMİ GAZETE BUGÜN 18 NİSAN | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 18 Nisan Perşembe tarihli 32521. sayısı yayınlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 18 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

18 NİSAN 2024 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K: 2024/83 Sayılı Kararı

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İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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