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AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | AÖL sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

MEB tarafından düzenlenen AÖL (Açık Lise) sınavları için beklenen an geldi. Binlerce adayın yarıştığı, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen açık lise sınavında sonuçlar, adayların erişimine açıldı. MEB'in resmi internet sitesinden yaptığı duyurunun ardından arama motorlarında sorgulanan ''AÖL sınav sonucu sorgulama ekranı 2024, AÖL sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?' konularını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 17:20 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 Çarşamba 17:40
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AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | AÖL sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Lise (AÖL) sınavları 2023-2024 yılının 2. dönemi için 23-24 Aralık tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçları ise MEB tarafından 17 Nisan Çarşamba günü adayların erişimine açıldı. Peki AÖL sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

2024 AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 AÖL PUAN HESAPLAMA

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak.

AÖL SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

• Adaylar; sınav sorularına ve/veya cevap anahtarına ilişkin itirazlarını, sınav sorularının ve cevap anahtarının yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Halk Bankası AŞ şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Adaylar belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

• Dilekçe, faks ve mail yoluyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

• İtirazların cevaplanmasında e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

AÖL SINAV SONUCUNU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

2024 AÖL 3. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN

AÖL 3 .dönem sınavlar 20 - 21 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenecek. Açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi sınavları da bu tarihte yapılacak.

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