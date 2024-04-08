AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 🍀 | En yeni anlamlı dualı AREFE GÜNÜ mesajları 2024

EN YENİ AREFE GÜNÜ MESAJLARI | Bayram hazırlıkları sürerken vatandaşlar Ramazan'ın son günü olan Arefe günü ile ilgili sevdiklerine mesaj göndermek ve paylaşımda bulunmak istiyorlar. Arefe günü mesajları resimli dualı formatta araştırılıyor. En yeni anlamlı dualı resimli Arefe günü mesajlarını sizler için derledik...

AREFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ 2024

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Her gününüzün bayramı muştuşayan arefe günü gibi olması dileğiyle.

Bayramları müjdeleyen arefe günleri ne kutlu zaman dilimleridir. Hayırlı olsun.

Duanın hayırlısı arefe günü yapılan duadır. Bayrama kavuşmanızı dileyin.

Duanın faziletlisi arefe günü yapılandır. Dualarınız kabul, arefe gününüz kutlu olsun.

Şeytan arefe gününden başka bir günde daha zelil , rezil, hakir ve kinli görünmez. Arefe gününüz mübarek olsun.

En kötü gününüz bu Kurban Bayramı arefesi gibi güzel olsun. Kurban Bayramına kavuşmanızı dilerim.