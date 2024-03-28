SAATLER İLERİ ALINACAK MI 2024? | Saatler ne zaman ileri alınacak?

SAATLER İLERİ ALINACAK MI 2024? | Kış aylarında gün ışığı süresinin kısalması nedeniyle güneş ışığından daha fazla yararlanmak için geri alınan saatler, mevsim geçişiyle birlikte normale dönmek için bir saat ileri alınıyor. Peki Türkiye'de bu yıl saatler ileri alınacak mı? Saatler ne zaman ileri alınacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE'DE BU YIL SAATLER GERİ ALIANCAK MI 2024?

Türkiye'de bu yıl saatler ileri alınmayacak. 8 Eylül 2016 tarihli 29825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7 Eylül 2016 tarihli 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Türkiye'de yaz saati kalıcı hâle getirildi. 2016 yılından beri Türkiye'de kış saati uygulaması kullanılmamaktadır. B usebeple ülkemizde, yaz mevsimine geçişle birlikte saatler ileri alınmayacak.

YAZ SAATİ UYGULAMASINI KULLANAN ÜLKELER

Dünya genelinde birçok ülke ve bölge yaz saati uygulamalarını kullanmaktadır. Bu ülke ve bölgelerden bazıları şunlar:

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Amerika'da birçok eyalet ve bölgeler yaz saati uygular ve sonbaharda saatleri geri alır. Bu uygulama federal bir düzenlemeye tabi olmasa da çoğu eyalette yaygındır. Türkiye - ABD arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 7 saat GERİ

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği ülkeleri, yaz saati uygulamalarını koordine eder ve yaz saati uygulamaları sırasında saatleri ileri alırken, sonbaharda geri alır. Ancak bu uygulama AB içinde 2021'den itibaren isteğe bağlı hale getirilmiştir. Türkiye - AB arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 2 saat İLERİ

KANADA

Kanada da yaz saati uygulamalarını kullanır ve saatleri geri alır. Kanada'da, farklı eyaletler ve bölgeler farklı zamanlarda bu uygulamayı yapabilir. Türkiye - KANADA arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 7 saat İLERİ

AVUSTRALYA

Bazı Avustralya eyaletleri yaz saati uygulamalarını kullanır, ancak tüm eyaletler uygulamaz. Yaz saati uygulamaları genellikle sonbaharda saatleri geri alır. Türkiye - ABD arasındaki saat farkı: Türkiye konumu 8 saat GERİ