Bugün (24 Mart) ne sınavı var? | Bugün sınav var mı? - ÖSYM sınav takvimi 2024

BUGÜN SINAV VAR MI? | Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? Bu hafta sonu (24 MART) ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. ÖSYM 2024 sınav tarihleri ve detayları haberimizde derledik.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) yapılacak. 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürüyor.

2024 YDS/1 SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2024 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları, 25 Nisan 2024 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.

2024 YDS/1 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu yılın ilk Yabancı Dil sınavı 2024/YDS-1, saat 10.15'te başlayacak. 83 farklı sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak sınav, saat 13.15'te sona erecek.

2024 YDS/1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yabancı Dil sınavı'nda adaylara okuma, dinleme ve dilbilgisi becerilerini ölçen 80 soru sorulacak. Yanlış cevapların doğruları götürmediği sınav, 180 dakika (3 saat) sürecek.Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.