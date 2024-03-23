Haberler Haberler Bugün (24 Mart) ne sınavı var? | Bugün sınav var mı? - ÖSYM sınav takvimi 2024

Bugün (24 Mart) ne sınavı var? | Bugün sınav var mı? - ÖSYM sınav takvimi 2024

ÖSYM sınavları hafta sonu yapılıyor. Dolayısıyla vatandaşlar bugün sınav var mı? sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyorlar. Bugün (24 MART) ne sınavı var? sorguları yapılıyor. ÖSYM her yıl sınav takvimini güncel liste halinde yayınlıyor. Yapılan sınavların sonuçları resmi internet sitesi üzerinden erişime açılıyor. Bugün ne sınavı var? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 02:40 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 03:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bugün (24 Mart) ne sınavı var? | Bugün sınav var mı? - ÖSYM sınav takvimi 2024

BUGÜN SINAV VAR MI? | Hafta sonu yapılan sınavlar nedeniyle topu taşımada öğrencileri görmek mümkün. Okulların önünde de kalabalık oluşabiliyor. Kalabalığı görenler ise bugün sınav mı var? Bu hafta sonu (24 MART) ne sınavı var? gibi aramalar yapıyor. ÖSYM 2024 sınav tarihleri ve detayları haberimizde derledik.

BU HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından YDS (Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı) yapılacak. 10.15'te başlayan sınav 180 dakika sürüyor.

2024 YDS/1 SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Saat 10.15'te başlayacak olan sınav için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2024 YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı sonuçları, 25 Nisan 2024 tarihinde adayların erişimine açılacaktır.

2024 YDS/1 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu yılın ilk Yabancı Dil sınavı 2024/YDS-1, saat 10.15'te başlayacak. 83 farklı sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak sınav, saat 13.15'te sona erecek.

2024 YDS/1 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Yabancı Dil sınavı'nda adaylara okuma, dinleme ve dilbilgisi becerilerini ölçen 80 soru sorulacak. Yanlış cevapların doğruları götürmediği sınav, 180 dakika (3 saat) sürecek.Sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

DİĞER
Bu kez Prag'da aşka geldiler! Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'tan romantik paylaşım
Başkan Erdoğan'dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Kartal'dan farklı prova!
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Türkiye kariyeri sona erdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PS5 en çok oynanan oyunlar hangileri?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 24 Mart rakamları
YDS/1 SORU VE CEVAPLARI 2024
YDS'de kalem veriliyor mu?
KONYA İFTAR VAKTİ 24 MART
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde! Türkiye U19 Avrupa Şampiyonası finallerinde! 23:20
Kartal potada farklı! Kartal potada farklı! 23:17
G.Saray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı! G.Saray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı! 21:01
Eczacıbaşı F.Bahçe'nin rakibi oldu! Eczacıbaşı F.Bahçe'nin rakibi oldu! 20:37
F.Bahçe Parolapara normal sezonu kazanarak bitirdi F.Bahçe Parolapara normal sezonu kazanarak bitirdi 19:57
Bir tavırdır Beşiktaş Bir tavırdır Beşiktaş 19:47
Daha Eski
G.Saray Çağdaş Faktoring deplasmanda galip! G.Saray Çağdaş Faktoring deplasmanda galip! 19:40
İlk finalist Fenerbahçe Opet İlk finalist Fenerbahçe Opet 18:11
Toprak İspanya'da zirvede Toprak İspanya'da zirvede 17:58
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ghezzal'in sözleşmesi... Beşiktaş'ta flaş gelişme! Ghezzal'in sözleşmesi... 17:49
Kartal'dan farklı prova! Kartal'dan farklı prova! 17:44
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Türkiye kariyeri sona erdi G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Türkiye kariyeri sona erdi 11:04