Marvel 1943 Rise of Hydra'dan ilk trailer! | Marvel 1943 ne zaman, hangi tarihte çıkacak?

Game Developers Conference (GDC) 2024 devam ederken Marvel 1943 Rise of Hydra'dan da ilk trailer paylaşıldı. Epic Games'in dahil olduğu etkinlikte oyuna dair pek çok detay verildi. Oyunseverlerin ilgiyle takip ettiği Marvel 1943 ne zaman, hangi tarihte çıkacak? İşte detaylar...

MARVEL 1943 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yepyeni bir Marvel oyunu olan Marvel 1943: Rise of Hydra'dan ilk trailer geldi. Aynı zamanda oyuna dair pek çok detay da oyun severlerle paylaşıldı.

Oyun, hikaye odaklı bir aksiyon-macera olarak tanımlandı. Gelen ilk bilgilere göre İkinci Dünya Savaşı sırasında geçecek hikâyede Black Panther ve Captain America da dahil 4 oynanabilir karakter olacak. Diğer iki karakter ise bir Wakanda casusu olan Nanali ve bir ABD askeri olan Gabriel Jones olacak.

Unreal Engine'in en güncel sürümü olan 5.4 ile geliştirilen oyun, görsel olarak da oyuncuları oldukça memnun edecek gibi görünüyor. 2025 yılında çıkacağı belirtilen oyun hakkında henüz daha detaylı bir bilgi bulunmuyor.