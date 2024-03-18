SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İŞKUR 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura çekimi ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ İŞKUR 2024 | Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımında kura çekimi için geri sayım devam ediyor. İŞKUR üzerinden başvurularını yapan adaylar, arama motorlarında 'Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman 2024? Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura tarihi' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapıldı. 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınan başvuruların ardından kura çekim tarihi de kamuoyuna duyuruldu. Buna göre, işçi alımı için mülakat yapılmayacak. Adaylar arasından kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara'da saat 09:00 - 18:00 arasında yapılacak. Kura çekimi Youtube hesabından canlı aktarılacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçlarının ise çekilişin yapıldığı 3-4 Nisan günlerinde, kuranın hemen ardından açıklanması bekleniyor. Sonuçlar https://yhgm.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI AÇILACAK KADRO VE KONTENJANLAR

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde: