Haberler Haberler Epic Games ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ | FC 24, RDR 2, God of War, GTA 5 indirimi ne kadar? İşte güncel oyun fiyatları

Epic Games ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ | FC 24, RDR 2, God of War, GTA 5 indirimi ne kadar? İşte güncel oyun fiyatları

Epic Games Yeni Ay Yılı indirimleri başladı. FC 24, RDR 2, God of War, GTA 5 ve çok daha fazla öne çıkan oyunlar indirimli olarak satışa sunuldu. Epic Store Games güncel indirimli oyun fiyatları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 19:20 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 19:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Epic Games ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ | FC 24, RDR 2, God of War, GTA 5 indirimi ne kadar? İşte güncel oyun fiyatları

EPIC GAMES ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ | Popüler oyun platformu Steam'in en büyük rakibi olarak bilinen Epic Games Store Yeni Ay Yılı indirimleri başladı. Şubat 2024 indirimleri kapsamında çok sayıda popüler oyun uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Güncel listeyi sizler için derledik.

EPIC GAMES İNDİRİMLİ OYUNLAR ŞUBAT 2024

Kampanya ile birlikte Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto 5: Premium Edition, 551,25 TL'den 275,62 TL'ye düştü. EA SPORTS FC 24 ise 1.199,99 TL yerine 359,99 TL'ye satılıyor.

Hogwarts Legacy ise yüzde 40 oranında indirimle birlikte 1.099 TL'den 659,40 TL'ye düşmüşken, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition'ı 1.049 TL yerine 702,83 TL'ye alabilmek mümkün. İndirime giren popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
EA SPORTS FC 24 1.199,99 TL 359,99 TL (-70%)
GTA 5: Premium Edition 551,25 TL 275,62 TL (-50%)
Cyberpunk 2077 799 TL 399,50 TL (-50%)
Cyberpunk 2077: Premium Edition 1.049 TL 702,83 TL (-33%)
Alan Wake 2 912 TL 729,60 TL (-20%)
Hogwarts Legacy 1.099 TL 659,40 TL (-40%)
Assassin's Creed Mirage 849 TL 594,30 (-30%)
Assassin's Creed Unity 349 TL 87,25 TL (-75%)
Assassin's Creed Rogue 229 TL 68,70 TL (-70%)
Assassin's Creed Valhalla 699 TL 174,75 TL (-75%)
STAR WARS Jedi: Survivor 1.199,99 TL 599,99 TL (-50%)
God of War 899 TL 449,50 TL (-50%)
Dead by Daylight 200 TL 100 TL (-50%)
Red Dead Redemption 2 1.150 TL 379,50 TL (-67%)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 659,40 TL (-40%)
The Last of Us Part 1 1.099 TL 736,33 TL (-33%)
Mortal Kombat 1 1.199 TL 719,40 TL (-40%)

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'in yeni takımı belli oldu! Real Madrid planı değiştirdi
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki
F. Karagümrük'ten kritik galibiyet!
Flaş itiraf! "F.Bahçe ve G.Saray'dan teklif aldım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 10 Şubat Cumartesi
B SINIFI MOTOR EHLİYETİ | B Sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? Karar ne zaman yürürlüğe girecek?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 Şubat rakamları
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City Erling Haaland ile kazandı! M. City Erling Haaland ile kazandı! 18:51
G.Saray - Başakşehir | CANLI G.Saray - Başakşehir | CANLI 18:42
Okan Buruk'tan Derrick Köhn sözleri! Okan Buruk'tan Derrick Köhn sözleri! 18:31
Darüşşafaka Lassa deplasmanda farklı kazandı! Darüşşafaka Lassa deplasmanda farklı kazandı! 18:06
F. Karagümrük'ten kritik galibiyet! F. Karagümrük'ten kritik galibiyet! 17:56
G.Saray - Başakşehir | 11'ler belli oldu! G.Saray - Başakşehir | 11'ler belli oldu! 17:51
Daha Eski
Fırtına'nın Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor! Fırtına'nın Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor! 17:39
Gençlerbirliği'nden dikkat çeken transfer! Gençlerbirliği'nden dikkat çeken transfer! 17:03
Flaş itiraf! "F.Bahçe ve G.Saray'dan teklif aldım" Flaş itiraf! "F.Bahçe ve G.Saray'dan teklif aldım" 16:47
Bodrum'da kazanan çıkmadı! Bodrum'da kazanan çıkmadı! 16:41
Kayserispor Beşiktaş maçına odaklandı! Kayserispor Beşiktaş maçına odaklandı! 16:36
Yiğido Ç. Rizespor maçına hazır! Yiğido Ç. Rizespor maçına hazır! 16:18