Epic Games ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ | FC 24, RDR 2, God of War, GTA 5 indirimi ne kadar? İşte güncel oyun fiyatları

EPIC GAMES ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ | Popüler oyun platformu Steam'in en büyük rakibi olarak bilinen Epic Games Store Yeni Ay Yılı indirimleri başladı. Şubat 2024 indirimleri kapsamında çok sayıda popüler oyun uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Güncel listeyi sizler için derledik.

EPIC GAMES İNDİRİMLİ OYUNLAR ŞUBAT 2024

Kampanya ile birlikte Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto 5: Premium Edition, 551,25 TL'den 275,62 TL'ye düştü. EA SPORTS FC 24 ise 1.199,99 TL yerine 359,99 TL'ye satılıyor.

Hogwarts Legacy ise yüzde 40 oranında indirimle birlikte 1.099 TL'den 659,40 TL'ye düşmüşken, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition'ı 1.049 TL yerine 702,83 TL'ye alabilmek mümkün. İndirime giren popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.