Epic Games ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ | FC 24, RDR 2, God of War, GTA 5 indirimi ne kadar? İşte güncel oyun fiyatları

EPIC GAMES ŞUBAT 2024 İNDİRİMLERİ | Popüler oyun platformu Steam'in en büyük rakibi olarak bilinen Epic Games Store Yeni Ay Yılı indirimleri başladı. Şubat 2024 indirimleri kapsamında çok sayıda popüler oyun uygun fiyatlarla satışa sunuldu. Güncel listeyi sizler için derledik.
EPIC GAMES İNDİRİMLİ OYUNLAR ŞUBAT 2024
Kampanya ile birlikte Rockstar Games'in 2013 yılında piyasaya sürdüğü Grand Theft Auto 5: Premium Edition, 551,25 TL'den 275,62 TL'ye düştü. EA SPORTS FC 24 ise 1.199,99 TL yerine 359,99 TL'ye satılıyor.
Hogwarts Legacy ise yüzde 40 oranında indirimle birlikte 1.099 TL'den 659,40 TL'ye düşmüşken, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition'ı 1.049 TL yerine 702,83 TL'ye alabilmek mümkün. İndirime giren popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 24
|1.199,99 TL
|359,99 TL (-70%)
|GTA 5: Premium Edition
|551,25 TL
|275,62 TL (-50%)
|Cyberpunk 2077
|799 TL
|399,50 TL (-50%)
|Cyberpunk 2077: Premium Edition
|1.049 TL
|702,83 TL (-33%)
|Alan Wake 2
|912 TL
|729,60 TL (-20%)
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|659,40 TL (-40%)
|Assassin's Creed Mirage
|849 TL
|594,30 (-30%)
|Assassin's Creed Unity
|349 TL
|87,25 TL (-75%)
|Assassin's Creed Rogue
|229 TL
|68,70 TL (-70%)
|Assassin's Creed Valhalla
|699 TL
|174,75 TL (-75%)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|1.199,99 TL
|599,99 TL (-50%)
|God of War
|899 TL
|449,50 TL (-50%)
|Dead by Daylight
|200 TL
|100 TL (-50%)
|Red Dead Redemption 2
|1.150 TL
|379,50 TL (-67%)
|Marvel's Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|659,40 TL (-40%)
|The Last of Us Part 1
|1.099 TL
|736,33 TL (-33%)
|Mortal Kombat 1
|1.199 TL
|719,40 TL (-40%)