Haberler Haberler ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Çıtır çıtır tavuğu, yumuşacık ekmeği, lahanalı coleslaw salatası ile büyük küçük herkesin tadına hayran kalacağı çıtır tavuk burgerler, en sevilen lezzetler arasında yer alıyor. Evinde coleslaw salatalı çıtır tavuk burger yapmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. İşte çıtır tavuk burger tarifi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Marine edilmiş tavukların bulandığı paneliyse yağ çekmeden çıtır çıtır kızaran, coleslaw salatasıyla lezzetine lezzet katan tavuk burgerler, damak çatlatan lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor. Evinde çıtır tavuk burger yapmak isteyenler için Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

COLESLAW SALATALI ÇITIR TAVUK BURGER NASIL YAPILIR?

Çıtır Tavuk Burger Malzemeleri:

Tavuk Marinasyonu;

  • 500 gram tavuk kalça ya göğüs eti, kuşbaşı doğranmış
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 diş sarımsak, rendelenmiş
  • 1 tatlı kaşığı toz köri
  • 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber
  • Tuz ve karabiber

Pane İçin;

  • 1 su bardağı un
  • 2 yumurta
  • 1 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı
  • Tuz ve karabiber

Coleslaw (Lahana Salatası);

  • 2 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana
  • 1 su bardağı rendelenmiş havuç
  • 1/2 su bardağı mayonez
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • Tuz ve karabiber

Burger Ekmeği ve Garnitür;

  • Burger ekmeği
  • Marullar
  • Domates dilimleri
  • Turşu dilimleri

Çıtır Tavuk Burger Yapılışı:

  • Tavuk marinasyonu için, tavuk parçalarını yoğurt, sarımsak, toz köri, tatlı kırmızı biber, tuz ve karabiber ile karıştırın. Tavukları bu karışıma yatırarak buzdolabında en az 1 saat bekletin.
  • Pane için, üç ayrı kaba un, çırpılmış yumurta ve galeta unu veya ekmek kırıntısını koyun. Tavuk parçalarını önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayarak iyice kaplayın.
  • Tavukları kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Ardından fazla yağını kağıt havlu üzerine alarak süzün.
  • Coleslaw hazırlamak için, lahana ve havuçları geniş bir kasede karıştırın. Ayrı bir kapta mayonez, sirke, şeker, tuz ve karabiberi çırpın. Bu karışımı lahana ve havuç karışımına ekleyerek iyice karıştırın.
  • Burger ekmeğini kızartın veya ısıtın. Üzerine tavuk, coleslaw, marul, domates ve turşu dilimlerini ekleyerek servis yapın.

DİĞER
RİZESPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 2 canlı izle ekranı ile Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı canlı yayın izle
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
G.Saray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından...
F.Bahçe'den son 10 yılın en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolarda son durum...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklandı
Süper Loto sorgulama ekranı 25 Ocak Perşembe 2024
Bedelli askerlik tarih, yer değiştirilebilir mi, nasıl değiştirilir?
BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULA 2024 | e-Devlet askerlik yeri, tarih sorgulama ekranı
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avustralya Açık'ta ilk finalist Aryna Sabalenka! Avustralya Açık'ta ilk finalist Aryna Sabalenka! 13:47
Hatayspor'da A. Demirspor mesaisi sürüyor Hatayspor'da A. Demirspor mesaisi sürüyor 13:25
Beşiktaş'ın transferi F.Bahçe'de ayrılığa neden olabilir! Beşiktaş'ın transferi F.Bahçe'de ayrılığa neden olabilir! 13:09
Rıdvan transferinde müjdeli haber! Rıdvan transferinde müjdeli haber! 13:01
G.Saray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından... G.Saray'a sol bek müjdesi! Barcelona alt yapısından... 10:43
F.Bahçe'nin yıldızı ülkesinde kaptan ilan edildi! F.Bahçe'nin yıldızı ülkesinde kaptan ilan edildi! 10:44
Daha Eski
Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı 11:23
G.Saray'da flaş Pasalic gelişmesi! G.Saray'da flaş Pasalic gelişmesi! 11:54
Galatasaray - İstanbulspor maçı detayları! Galatasaray - İstanbulspor maçı detayları! 12:00
TFF'den flaş kararlar! VAR kayıtları açıklanacak TFF'den flaş kararlar! VAR kayıtları açıklanacak 12:07
G.Saray - İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - İstanbulspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:09
Ç. Rizespor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! Ç. Rizespor - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı! 12:15