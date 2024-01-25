ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Marine edilmiş tavukların bulandığı paneliyse yağ çekmeden çıtır çıtır kızaran, coleslaw salatasıyla lezzetine lezzet katan tavuk burgerler, damak çatlatan lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor. Evinde çıtır tavuk burger yapmak isteyenler için Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...
COLESLAW SALATALI ÇITIR TAVUK BURGER NASIL YAPILIR?
Çıtır Tavuk Burger Malzemeleri:
Tavuk Marinasyonu;
- 500 gram tavuk kalça ya göğüs eti, kuşbaşı doğranmış
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak, rendelenmiş
- 1 tatlı kaşığı toz köri
- 1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber
- Tuz ve karabiber
Pane İçin;
- 1 su bardağı un
- 2 yumurta
- 1 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı
- Tuz ve karabiber
Coleslaw (Lahana Salatası);
- 2 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana
- 1 su bardağı rendelenmiş havuç
- 1/2 su bardağı mayonez
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Tuz ve karabiber
Burger Ekmeği ve Garnitür;
- Burger ekmeği
- Marullar
- Domates dilimleri
- Turşu dilimleri
Çıtır Tavuk Burger Yapılışı:
- Tavuk marinasyonu için, tavuk parçalarını yoğurt, sarımsak, toz köri, tatlı kırmızı biber, tuz ve karabiber ile karıştırın. Tavukları bu karışıma yatırarak buzdolabında en az 1 saat bekletin.
- Pane için, üç ayrı kaba un, çırpılmış yumurta ve galeta unu veya ekmek kırıntısını koyun. Tavuk parçalarını önce una, sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayarak iyice kaplayın.
- Tavukları kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar kızartın. Ardından fazla yağını kağıt havlu üzerine alarak süzün.
- Coleslaw hazırlamak için, lahana ve havuçları geniş bir kasede karıştırın. Ayrı bir kapta mayonez, sirke, şeker, tuz ve karabiberi çırpın. Bu karışımı lahana ve havuç karışımına ekleyerek iyice karıştırın.
- Burger ekmeğini kızartın veya ısıtın. Üzerine tavuk, coleslaw, marul, domates ve turşu dilimlerini ekleyerek servis yapın.