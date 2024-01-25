ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ÇITIR TAVUK BURGER TARİFİ | Marine edilmiş tavukların bulandığı paneliyse yağ çekmeden çıtır çıtır kızaran, coleslaw salatasıyla lezzetine lezzet katan tavuk burgerler, damak çatlatan lezzetiyle sofralardaki yerini alıyor. Evinde çıtır tavuk burger yapmak isteyenler için Coleslaw salatalı çıtır tavuk burger malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

COLESLAW SALATALI ÇITIR TAVUK BURGER NASIL YAPILIR?

Çıtır Tavuk Burger Malzemeleri:

Tavuk Marinasyonu;

500 gram tavuk kalça ya göğüs eti, kuşbaşı doğranmış

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak, rendelenmiş

1 tatlı kaşığı toz köri

1 tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber

Tuz ve karabiber

Pane İçin;

1 su bardağı un

2 yumurta

1 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı

Tuz ve karabiber

Coleslaw (Lahana Salatası);

2 su bardağı ince doğranmış beyaz lahana

1 su bardağı rendelenmiş havuç

1/2 su bardağı mayonez

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz ve karabiber

Burger Ekmeği ve Garnitür;

Burger ekmeği

Marullar

Domates dilimleri

Turşu dilimleri

Çıtır Tavuk Burger Yapılışı: