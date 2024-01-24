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SSK BAĞ KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli zammı yüzde 49.25 oldu

Emekli zammı müjdesi vatandaşlarda sevinç yarattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ek zammı ile yeni zam oranının 49.25 olduğunu duyurdu. Bu kararın ardından 2024 yılında memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaş artış oranları eşitlendi. Peki, hangi emekli ne kadar zam alacak? 2024 yeni emekli maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024 Çarşamba 10:10
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SSK BAĞ KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA! Emekli zammı yüzde 49.25 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli vatandaşlara müjdeli haberi verdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ek zam ile yüzde 49,25 arttırıldı. Bakan Işıkhan, TRT Haber'de yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini söyledi. Peki, hangi emekli ne kadar zam alacak? 2024 yeni emekli maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...

EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 49,25 ARTTIRILDI!

Emekli vatandaşlara müjdeyi veren Bakan Vedat Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin aldıkları zam oranı aynı değildi. Buradan emeklilere de bir müjde vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltiyoruz. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra farklar 1 haftada hesaplara yatırılacak." ifadelerine yer verdi.

HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir vatandaş yüzde 49,25 zam ile 11.566 TL, 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi 14.925 TL, 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148, 15 bin TL emekli aylığı vatandaşın yeni maaşı 22.387, 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN "2024 EMEKLİLERİN YILI" DEMİŞTİ

Bu zam öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm bu artışların emeklilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kabinede bugün aldığımız bir diğer kararla 2024'ü "emekliler yılı" olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek, onlara özel hizmetler sunacak yeni hizmetleri devreye almaktır. Sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu hizmetler şimdiden emeklilerimize hayırlı olsun." ifadeleri ile emeklilere mesaj vermişti.

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