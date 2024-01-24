EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? | En düşük emekli maaşı arttı mı?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR? - Emeklilere bir müjde daha geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltildiğini duyurmuştu. Son dakika gelişmesi ile emekli vatandaşlara bir ek zam daha yapıldı ve yüzde 49,25'lik zam ile yeni emekli maaşları açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar? Zam geldi mi?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjdeli haber geldi. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 49,25'e yükseltildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan'ın yaptığı açıklama sonrası en düşük emekli aylığı merak konusu oldu. En düşük emekli maaşı 7 bin 750 TL'den 11 bin 566 TL'ye yükseldi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

7 bin 750 TL emekli maaşı alan bir vatandaş yüzde 49,25 zam ile 11.566 TL, 10 bin TL emekli maaşı alan bir kişi 14.925 TL, 13 bin 500 TL emekli maaşı olan bir kişinin yeni maaşı 20.148, 15 bin TL emekli aylığı vatandaşın yeni maaşı 22.387, 17 bin 500 TL emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı yeni zam oranıyla birlikte 26.118 TL olacak.