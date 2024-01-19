Haberler Haberler TELLİ GELİN TATLISI TARİFİ | Telli Gelin Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TELLİ GELİN TATLISI TARİFİ | Telli Gelin Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Adını, hamurunun tel tel olması ve ince bir şekilde açılmasından alan Telli Gelin tatlısı, Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Son zamanlarda popülaritesi artan Telli Gelin tatlısını evinde denemek isteyenler arama motorlarında 'Telli Gelin Tatlısı tarifi, Telli Gelin Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 13:48 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 14:00
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TELLİ GELİN TATLISI TARİFİ | Telli Gelin Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

TELLİ GELİN TATLISI TARİFİ | Telli Gelin Tatlısı, Türk mutfağında uzun soluklu ve sevilen tatlılar arasında yer alıyor. Porsiyonluk olabileceği gibi tepsi içinde de yapılıp dilimlenebilen bu kadayıf ve özel muhallebili tatlıyı yapmak isteyenler için 'Telli Gelin Tatlısı nasıl yapılır?' sorusunun cevabını derledik. İşte Telli Gelin tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

TELLİ GELİN TATLISI NASIL YAPILIR?

Telli Gelin Tatlısı Malzemeleri

  • 1 su bardağı kavrulmuş tel kadayıf
  • 8 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı mısır veya buğday nişastası
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 litre süt
  • 1 çay bardağı Hindistan cevizi
  • 1 paket toz krem şanti
  • 1 paket vanilya
  • Yarım su bardağı kırılmış ceviz

Telli Gelin Tatlısı Yapılışı

  • Çiğ kadayıflarımız kavuruyoruz .
  • İçine cevizde atıyoruz (kadayıfı çiğ ilken buzluğa atıp çıkarıp kavurmak daha iyi oluyor küçük küçük parçalanması rahat oluyor).
  • Muhallebisi için sütü nişastayı, unu, şekeri alıp ocağa koyuyoruz.
  • Karıştırıp muhallebi kıvamı alınca ocaktan alıp içine vanilya ve toz kremşantiyi katıp karıştırıyoruz. 5 dk mikserle.
  • İçine kavurduğumuz kadayıfı katıp karıştırıp ısladığımız kalıba döküyoruz .
  • Soğumaya bırakıp(3 saat dolapta dursun ) ters çeviriyoruz üstünü dilediğiniz gibi süsleyin.

Telli Gelin Tatlısı Püf noktaları

  • Üzerini Fındık, Antep fıstığı, çikolata parçacıkları, kavrulmuş tel kadayıf ile süsleyebilirsiniz

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