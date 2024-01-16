ÇATALCA SU KESİNTİSİ - Çatalca'da sular ne zaman gelecek? (16 Ocak 2024)

ÇATALCA SU KESİNTİSİ 16 OCAK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Çatalca'nın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 16 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Çatalca 16 Ocak Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

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ÇATALCA SULAR NE ZAMAN GELECEK?