💰1 DOLAR KAÇ TL? | 12 Ocak 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

12 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 12 Ocak Cuma 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 29,98 (Alış) - 29,99 (Satış)

EURO: 32,96 (Alış) - 33,02 (Satış)

STERLİN: 38,08 (Alış) - 38,27 (Satış)

1 DOLAR = 29,99 TL

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👉12 Ocak Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.968,51

Gram altın satış: 1.968,76

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.348,00

Çeyrek altın satış: 3.405,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.697,00

Yarım altın satış: 6.800,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.352,00

Tam altın satış: 13.559,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.569,00

Cumhuriyet altını satış: 13.774,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.743,00

Ata altın satış: 13.932,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 12 Ocak Cuma günü saat 06.14 itibarıyla alınmıştır.