💰1 DOLAR KAÇ TL? | 10 Ocak 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

10 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ocak Çarşamba 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 29,96 (Alış) - 29,97 (Satış)
EURO: 32,80 (Alış) - 32,82 (Satış)
STERLİN: 37,98 (Alış) - 38,17 (Satış)
1 DOLAR = 29, 97 TL
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👉10 Ocak Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.957,61
Gram altın satış: 1.958,10
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.336,00
Çeyrek altın satış: 3.389,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 6.672,00
Yarım altın satış: 6.768,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 13.303,00
Tam altın satış: 13.496,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 13.627,00
Cumhuriyet altını satış: 13.833,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 13.712,00
Ata altın satış: 13.888,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ocak Çarşamba günü saat 05.59 itibarıyla alınmıştır.