💰1 DOLAR KAÇ TL? | 10 Ocak 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

10 OCAK 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 10 Ocak Çarşamba 2024 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 29,96 (Alış) - 29,97 (Satış)

EURO: 32,80 (Alış) - 32,82 (Satış)

STERLİN: 37,98 (Alış) - 38,17 (Satış)

1 DOLAR = 29, 97 TL

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👉10 Ocak Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.957,61

Gram altın satış: 1.958,10

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.336,00

Çeyrek altın satış: 3.389,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 6.672,00

Yarım altın satış: 6.768,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 13.303,00

Tam altın satış: 13.496,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 13.627,00

Cumhuriyet altını satış: 13.833,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 13.712,00

Ata altın satış: 13.888,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 10 Ocak Çarşamba günü saat 05.59 itibarıyla alınmıştır.