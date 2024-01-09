ORTAK SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 81 ilde ortak sınav uygulaması kapsamında 1. dönemin 2. sınavları geride kaldı. İlk sınavların 31 Ekim - 10 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından Bakanlık, 2. sınavları ise 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. MEB'in 6. ve 9. sınıflara, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği sınavların ardından arama motorlarında 'MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. SINIF ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ortak sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Ancak 1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde açıklanacağı duyuruldu. Bu kapsamda, sınav sonuçlarının 15 Ocak Pazartesi gününe dek erişime açılması bekleniyor.

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MEB ORTAK SINAV SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden de görecek.

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

Ortak sınavdan önce MEB'in resmi internet sitesinde şu ifadelere yer verildi:

"Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'in 6. maddesi 1. fıkrasında "Bakanlıkça belirlenen sınıf düzeyi ve derslerden ortak yazılı sınav yapılabilir." hükmü yer almaktadır. Bakanlığımızca 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde 1. dönem 2. yazılı sınavlarının 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı günü ve 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü ülke genelinde yapılması daha önce ilan edilmiştir.

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Sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanmıştır. Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir."