ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ - Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2024)

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ 9 OCAK 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Ataşehir'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 9 Ocak 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Ataşehir 9 Ocak Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

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ATAŞEHİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?