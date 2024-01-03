POLİS MAAŞI SON DAKİKA 2024 | Zamlı polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Polis, komiser, başkomiser maaşı

ZAMLI POLİS MAAŞI SON DAKİKA 2024 | | TÜİK'in 2023 Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilere bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazanacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'n en düşük memur maaşını da kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Peki Zamlı polis maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Polis, komiser, başkomiser maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...

2024 ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli olacak. Temmuz ara zammıyla birlikte yüzde 17,55 ve 8.077 TL seyyanen zam alan polislerin maaşı, şöyle olmuştu:

Başkomiser 3/1

2023 Ocak - Temmuz maaşı: 20.873

2023 Temmuz - Aralık maaşı: 32.613 (%17,55 + 8077)

Polis Memuru 8/1

2023 Ocak - Temmuz maaşı: 18.235

2023 Temmuz - Aralık maaşı: 29.512 (%17,55 + 8077)

2024 ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı polis maaşlarının Ocak ayının 15'inde yatırılacağı öngörülüyor.

Diğer memurların 2024 zammından önceki maaşları ise şöyle:

Şube Müdürü (üni. mezunu - 1/4): 32.451 ₺

Memur (üni. mezunu - 9/1): 22.938 ₺

Uzman Öğretmen (1/4): 29.538 ₺

Öğretmen (1/4): 26.654 ₺

Başkomiser (3/1): 32.626 ₺

Polis Memuru (8/1): 29.525 ₺

Uzman Doktor (1/4): 37.162 ₺

Hemşire (üni. mezunu - 5/1): 26.440 ₺

Mühendis (1/4): 33.122 ₺

Teknisyen (lise mezunu - 11/1): 23.538 ₺

Profesör (1/4): 48.411 ₺

Araştırma Görevlisi (7/1): 91.761 ₺

Vaiz (1/4): 27.620 ₺

Avukat (1/4): 31.562 ₺