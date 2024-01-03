MSÜ BAŞVURU EKRANI 2024 | MSÜ Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu - Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

MSÜ BAŞVURU EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 sınavı için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin hayali olan MSÜ'de okumak için Aday Belirleme Sınavı'na katılacak adaylar ve velileri, arama motorlarında 'MSÜ başvuru ekranı 2024, MSÜ Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu - Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 MSÜ aday belirleme sınavı başvuru tarihleri, 3 - 30 Ocak 2024 olarak belirlendi. 2024 yılı aday belirleme sınavına ilişkin başvuru kılavuzu, Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

2024 MSÜ Aday Belirleme Sınavı Başvuru Kılavuzu için tıklayın

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz dönem yani 2023 MSÜ başvuru ücreti 130 TL şeklindeydi. Başvuru şartları da tıpkı ücreti gibi kılavuzun yayımlanması ile netlik kazanacak.

2024 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

MSÜ'nün resmi internet sitesinde, başvuru ücretine ilişkin şu açıklamaya yer verildi:

"2024-ÖSYM sınav takviminde ilan edilen 3 Ocak - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden / ÖSYM Sınav Başvuru Merkezlerinden/ ÖSYM mobil uygulaması üzerinden 2024-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi yapınız. İlan edilen tarihlerde sınav başvurunuzu gerçekleştirmemeniz durumunda 7 Şubat 2024 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ başvurunuzu ve sınav ücreti ödemenizi ais.osym.gov.tr adresinden yapınız."

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

MSÜ'ye başvuruda bulunmak isteyen adaylarda yaş sınırı ve genel olarak şu kriterler aranacak;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),

Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak.

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NASIL BAŞVURULUR?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 Aday Belirleme Sınavı'na başvurular, Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla http://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM mobil uygulamaları aracılığıyla yapılmaktadır.

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 Aday Belirleme Sınavı 3 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

2024 MSÜ ADAY BELİRLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACA?

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2024 Aday Belirleme Sınavı sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

MSÜ ADAY BELİRLEME SINAVI'NDA KONU VE SORU DAĞILIMI

Milli Savunma Üniversitesi adına gerçekleştirilecek sınavda, adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır.

Türkçe: 40 soru

40 soru Sosyal Bilimler: 20 soru (Coğrafya: 5 soru - Tarih: 5 soru - Felsefe: 5 soru - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 5 soru)

20 soru Temel Matematik: 40 soru

40 soru Fen Bilimleri: 20 soru (Fizik: 7 soru - Kimya: 7 soru - Biyoloji: 6 soru)

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

👉MSÜ-SAYISAL (SA),

👉MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA),

👉MSÜ-SÖZEL (SÖ),

👉MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI 2023

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385

Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375

Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI

BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660

BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI