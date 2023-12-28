GENÇLIK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı güncel bir personel alımı ilanı yayınladı. Bakanlık nezdinde görev almak isteyen vatandaşlar da Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler? sorularına başladılar. Bilmeniz gereken tüm detaylar ve başvuru süreciyle ilgili bilgiler haberimizde...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023-2024

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Bakanlığımız taşra teşkilatı gençlik merkezi müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, boş bulunan sözleşmeli Gençlik Çalışanı pozisyonları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde 2022 yılı KPSS B grubu P3 puan sırası esas alınarak boş kontenjan sayısının üç (3) katına kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre, Sözleşmeli Gençlik Çalışanı alımı yapılacaktır."

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

I- BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 50 (elli) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

12) Gençlik Çalışanı pozisyonu 6. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği belgesine sahip olmak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) – 08 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.