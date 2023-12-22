Zaman Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı e-DEVLET | Zaman Yönetimi Eğitimi ücretsiz mi? Ne işe yarar?

Zaman Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı - Zaman Yönetimi Eğitimi, zamanı verimli bir şekilde kullanmak isteyen kişilere yönelik hazırlanan bir online eğitim programıdır. Zaman Yönetimi Kursu ile kişiler sorumluluklarını gecikmeden yerine getirebilir, vaktini en etkin şekilde kontrol etmeyi öğrenir. Zaman Yönetimi Eğitimi sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir. Böylece kişisel gelişim alanında elde edilen donanım belgelenmiş olur. Bu durum ise iş başvurularında kişinin daha olumlu bir intiba bırakmasına katkı sunmaktadır.

E-DEVLET ONAYLI SERTİFİKALAR NE İŞE YARAR?

e-Devlet sadece sertifikaların dijital olarak görüntülenmesine olanak sağlar. Bu sertifikalar, kişinin aldığı eğitim ve uzmanlığı belgeleyerek kanıtlar. e-Devlet üzerinden sertifikaların doğruluğu sorgulanabilir, ayrıca sertifika veren eğitim kurumunun internet sitesinde sertifika sorgulama yapılabilir ya da fiziksel sertifika talep edilebilir.

Zaman Yönetimi Eğitimi sonunda alınan sertifika, kişinin etkili zaman yönetimi teknikleri hakkında kendini geliştirdiğini ve bu alanda bilgi sahibi olduğunu kanıtlamasını sağlar. Bu sayede kişinin öz geçmişi daha donanımlı hale gelir ve iş başvurularında öne çıkmak mümkün olur. Ayrıca sadece yurt içinde değil, yurt dışında yapılan iş başvurularında da kişi avantajlı hale gelir. Çünkü sertifikalardan biri uluslararası alanda da geçerli olmaktadır. Dolayısıyla alınan sertifika, kişinin yurt dışı kariyer gelişimine de katkı sunar.

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ SONUNDA SERTİFİKA NASIL ALINIR?

Zaman Yönetimi Eğitimi bittikten sonra sınav yapılmadığı için eğitim videolarını izleyen kişiler, direkt sertifika almaya hak kazanmaktadır. Zaman Yönetimi Eğitimi ders videolarını düzenli olarak izleyen ve not alan kişiler, kurstan daha yüksek düzeyde fayda görmektedir. Boğaziçi Enstitüsü onaylı sertifikanız ve uluslararası geçerli sertifikanız adresinize fiziki olarak gönderilecektir. Sertifika gönderimi için kargo ücreti talep edilmemektedir. Üniversite onaylı sertifikanızı ise e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Sertifikanızın e-Devlet sisteminde görülme süresi, sertifikanın oluşturulmasından sonraki 25 gün içindedir.

SERTİFİKALAR ÜCRETSİZ Mİ?

Boğaziçi Enstitüsünden aldığınız Zaman Yönetimi Eğitimi sonunda dijital ya da fiziki sertifika sahibi olmak için ücret ödemeniz gerekmektedir. Fiziki sertifikalarda öğrencilere destek olmak amacıyla kargo ücretsiz bir şekilde ulaştırılmaktadır, öğrencilerden ekstra kargo ücreti talep edilmemektedir. Sertifika ücreti; belgenin basımı ya da dijital ortamda sunulması için gerekli olan, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin onay, imza ve operasyonel süreçleri için sertifikaya talep ettiği bedellerden oluşmaktadır.

ZAMAN YÖNETİMİ EĞİTİMİ SONUNDA HANGİ SERTİFİKALAR VERİLİR?

Zaman Yönetimi Eğitimi sonunda eğitime katılan kişilere üç farklı sertifika verilmektedir. Zaman Yönetimi Kursu sonunda verilen sertifikalar şunlardır:

Enstitü onaylı sertifika,

Üniversite onaylı sertifika,

Uluslararası geçerli sertifika.

Zaman Yönetimi Eğitimi ile şunları öğreneceksiniz:

Zamanı yönetmeyi,

Doğru planlama ile zamandan tasarruf yapmayı,

İş dışında kendinize özel vakit ayırmayı,

Etkili zaman yönetimi tekniklerini.

ZAMAN YÖNETİMİ İNSANA NE KAZANDIRIR?

Zaman yönetimi insana vaktini verimli bir şekilde kullanma becerisi kazandırır ve kişinin işlerini vaktinde bitirmesini sağlar. Zaman yönetimi, özellikle yoğun insanların işine yarayan bir tekniktir. Aynı anda birden fazla işle uğraşan kişilerin zaman yönetimi yaparak sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanır.