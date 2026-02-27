CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Survivor'da Acun Ilıcalı kime sinirlendi, küfür eden yarışmacı kim?

Survivor'da Acun Ilıcalı kime sinirlendi, küfür eden yarışmacı kim?

TV8’in fenomen yarışması Survivor yeni bölüm fragmanıyla gündeme damga vurdu. Ada konseyinde yaşanan bir olay sonrası programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, bir yarışmacının “ağza alınmayacak sözler” sarf ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 23:02 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 23:04
Survivor'da Acun Ilıcalı kime sinirlendi, küfür eden yarışmacı kim?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Ada konseyinde yaşanan bir tartışma sonrası Acun Ilıcalı, bir yarışmacının ağır sözler sarf ettiğini söyledi. RTÜK kuralları nedeniyle o anların ekrana getirilemediğini belirten Ilıcalı, yarışmacının diskalifiye edilebileceğini ima etti. Bu açıklama sonrası "Survivor'da Acun Ilıcalı kime sinirlendi?" ve "Küfür eden yarışmacı kim?" soruları gündem oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyiciler, olayın detaylarını öğrenmek için yeni bölümü bekliyor.

Survivor yeni bölüm tanıtımı izle...

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Reyting rekortmeni Survivor, yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanla büyük bir krize sahne oldu. Ada konseyinde bir yarışmacının ağır küfürler ettiği belirtilirken, Acun Ilıcalı bu görüntülerin RTÜK gereği paylaşılmadığını duyurdu.

Ilıcalı'nın sert ifadeleri ve "Sonuçları olabilir" sözleri, yarışmacının elenme ihtimalini güçlendirdi. Sosyal medyada ise en çok aratılan soru "Survivor'da küfür eden yarışmacı kim?" oldu. Ancak şu ana kadar yapım tarafından isim açıklanmadı. Olayın tüm ayrıntılarının yeni bölümde netlik kazanması bekleniyor.

Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Futbolda bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş’a 13 yıla kadar hapis istemi
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Osimhen'nin mutsuzluğunun sebepleri ortaya çıktı!
