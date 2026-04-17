Lens-Toulouse maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lens-Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa'da haftanın açılış maçında, sezonun en dikkat çeken takımlarından Lens, evinde ağırlayacağı rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta derbi mücadelesinde Lille'e karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin yaralarını sarmak isteyen ev sahibi, bu sezon iç sahadaki muazzam formuna güveniyor. Toulouse ise inişli çıkışlı bir grafik çizdiği sezonda 37 puanla rahat bir konumda bulunuyor. Ancak onlar da geçtiğimiz hafta Lille karşısında aldıkları ağır 4-0'lık yenilginin ardından bir reaksiyon verme peşinde. Deplasmanda zaman zaman etkili sonuçlar alabilen konuk ekip,Lens savunmasını aşmaya çalışacak. İşte Lens-Toulouse maçının detayları!

Lens-Toulouse MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 30. haftasındaki Lens-Toulouse randevusu 17 Nisan Cuma günü oynanacak. Stade Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saati ile 21.45'te start alacak.

Lens-Toulouse MAÇI HANGİ KANALDA?

Haftanın açılış mücadelesi, beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Lens-Toulouse MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lens: Risser; Celik, Ganiou, Sarr; Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson, Udol; Thauvin, Saint-Maximin; Edouard

Toulouse: Restes; Cresswell, Koumbassa, Nicolaisen; Sidibe, Casseres, Diop, Vossah; Donnum, Gboho; Emersonn